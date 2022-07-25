投注8.8億元打造28座特色公園　黃偉哲：孩子的幸福不能等

▲台南市長黃偉哲根據民眾的意見與需求，總計投注8.8億元持續打造了28座特色公園，各公園依據當地特色設計主題，提供親子等遊樂器材。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第一座特色公園「南區大恩特色公園」於3年前啟用後，台南市長黃偉哲根據民眾的意見與需求，總計投注8.8億元持續打造了28座特色公園，各公園依據當地特色設計主題，提供草坪綠地、彈跳床、飛機造型蹺蹺板、氣球座椅、太空梭盪鞦韆等遊樂器材。

7月15日剛啟用的「港濱歷史公園」更投入4千多萬元大手筆打造，是由家長、孩子、專家學者凝聚共識，打造出「深海歷險趣」的主題樂園。黃偉哲表示，市府量入為出慎用每一分錢，為孩子打造幸福不能等，未來會有更多的特色公園，讓台南成為幸福城市。

「南區大恩特色公園」於2019年3月26日由市長黃偉哲揭幕啟用，成為台南特色公園代表作。黃偉哲表示，因了解民眾對於特色遊戲場的殷殷期待，所以上任後，積極投入經費換置迎合潮流、新穎多變又安全好玩的遊具，甚至花大錢開發大型遊樂場，更結合民眾的意見實際參與遊樂場的規劃設計，打造真正孩童心中想要的遊戲天堂，這個理想正逐一實現中，後續還會有更多新穎好玩的特色公園，會在大台南各區設置開發。

大恩特色公園，基地位於桶盤淺公園旁，面積為14546平方公尺，工程總經費約1976萬，該公園鄰臺南機場，因此以「飛機進化史」為設計主題，設計有趣又好玩的遊具設施，並在施工前經過SGS遊具圖審，完成後也再取得SGS測試並取得TAF認證證明，保障使用者的安全，包含「戰鬥飛機旋轉遊樂設施」、「熱氣球彈跳床」、「飛機造型蹺蹺板」、「氣球座椅」、「互動式直升機」、「太空梭盪鞦韆」…等，好玩又有創意的設計揮別以往罐頭式遊具設施，透過遊玩過程，培養創造和建構的能力，除休憩、遊戲、運動空間設施外，其餘皆規劃草坪綠地提供四周社區居民活動。

大恩里長施國熙表示，自從開闢了大恩特色公園，廣受里民們的好評，說家裡附近就有公園，不必出遠門就有地方可以休閒散步，而且有特色的遊具，小孩子們玩的也特別高興，其中沙坑和彈跳床最受小朋友歡迎，使用率最高。另外，臺南高商的師生也來創作彩繪公園圍牆，十分有趣。

大恩特色公園開啟台南市特色公園之先河後，市府近3年已規劃闢建28座設置特色遊戲場的公園，總計投入8億8657萬元，其中15座已完工，2座施工中，11座規劃設計中。

投入3千萬元以上全新開發的特色公園有三座，都在今年啟用。南區運河旁以1661台灣船發想，投注3300萬元建構一艘大型複合遊戲船的健康綠洲特色公園，5月4日已風光開幕；南區灣裡人工濕地以「生態、休閒、遊憩」三大主題轉型開發的休閒特色公園，投入約3600萬元，於7月5日熱鬧啟用。最夯的港濱歷史公園於7月15日響亮登場，投入4千多萬元，是第一座由一群家長陪著孩子一起參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後凝聚共識納入規劃設計，真正結合民意，打造出「深海歷險趣」的主題樂園。