台南善化東關頂街聯合里活動中心動土　黃偉哲：未來是非常好的休閒空間

▲台南善化區東關里活動中心將進行重建，並規劃興建為具多功能的聯合服務中心，25日舉行開工動土儀式，由市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



7年前因火災付之一炬的台南善化區東關里活動中心將進行重建，並規劃興建為具多功能的聯合服務中心，25日舉行開工動土儀式，由市長黃偉哲主持，立委、地方民代、里長及地方鄉親等均到場參與，場面相當熱鬧。

黃偉哲感謝立委向中央爭取補助經費，以及市議會的支持，讓活動中心能順利重建，興建地點相當便利，未來將提供給社區一處非常好的休閒空間。





原東關里活動中心於2016年遭受祝融付之一炬，頂街里於2018年因里鄰調整新增，目前無活動中心，為增進區民生活品質，南市府爭取於原址新建東關頂街聯合里活動中心，規劃興建地上三樓建物，設置大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間，為顧及民眾需求，更貼心設有無障礙電梯及廁所等設施，提供里民優質的集會場所，辦理各項公益、文化、教育性活動。





東關頂街聯合里活動中心新建工程，由內政部補助800萬及南市府自籌款4180萬，總經費新台幣4980萬元，興建地上三層樓建物，內部規劃一樓設置活動中心禮堂、居民活動使用空間，面積為291.77平方公尺(約88坪)，二、三樓設置多功能空間及閱覽空間，面積均為321.64平方公尺(約97坪)，總樓地板面積為935.05平方公尺(約282坪)，工期為460日曆天，預計112年度完工。





善化區長方澤心表示，藉由活動中心的興建，提供居民良好運動休閒、情感交流的活動空間，提升在地環境的居住品質；配合市民學苑興辦各類學習活動，推展當地歷史人文傳承及延續。期待東關頂街聯合里活動中心早日落成啟用，營造鄰里公共空間，以促進地方社區意識，激發民眾參與向心力，增進在地居民福利。