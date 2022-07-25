氣溫飆升竟預告停電8.5小時　埔里人怒：我們好欺負！台電回應了

▲台電預計26日於埔里鎮進行線路檢修，約有千戶將停電。（圖／翻攝「埔里區好新聞」臉書社團，下同）

記者高堂堯／南投報導

天氣連日高溫炎熱，若突遇家戶停電、無法使用空調降溫，最令人難以忍受，台電公司近日卻於埔里鎮挨家挨戶張貼停電通知單，預告26日白天將停電8.5小時，引發民眾痛批「缺電讓市井小民無法生存！」、「鄉下人就好欺負？」對此，台電南投區處澄清是進行線路檢修，影響戶數約千戶，並非因電源不足而臨時進行限電，若提早完工也將提早復電。

有民眾於埔里地方臉書社團PO出台電「工作停電通知單」的翻攝照片，內容預告將於26日早上8時30分至下午5時停電，雖也說明是「因線路檢修需要停電」，但仍引起民眾不滿，要求台電提出施工計畫書，不能憑一張「紅紙」說停就停。

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PO文民眾指出，疫情已經打垮許多做小生意的店家，「現在缺電，還動不動停電，一次還停8個小時，要我們這些做小生意的店家如何生存？要向誰求償？」他也質疑台北市最多半夜停一小時、台中人懂得抗議也不會停電，「我們埔里人真的好欺負嗎？」

台電南投區營業處指出，本次施工停電並非因電源不足而實施的臨時性限電措施，而施工目的正是為了更新老舊設備、提升供電穩定度，也提早在日前張貼通知單提醒受影響家戶，民眾也可逕上南投營業區處官網，在「為民服務」選項點進「計畫性工作停電公告」查詢停電路段、家戶門牌等詳細訊息，並強調若工程進行順利、提前完工即提前恢復供電，造成不便也請民眾體諒。