1圖看懂1週天氣！這天起「半個台灣午後都有雨」　颱風生成機率增

▲未來一週天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

連日受到太平洋高壓影響導致天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，明日起高壓將逐日減弱，溫度也會稍微下降，午後雷陣雨範圍將從山區擴展到西半部平地，週四起受到大低壓帶北上的水氣影響，東半部降雨機率高，北部、中南部也有午後雷雨，且下週可能還有其他熱帶系統發展機會。

氣象局預報員張承傳表示，明日起太平洋高壓減弱，雖然溫度仍高，但不會像近幾日頻繁出現極端高溫，明日花蓮縱谷有38度、大台北有37度、其他縣市局部地區有36度等高溫，後天溫度會再下降一點，之後的溫度就將持平。

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▲週二起午後雷雨範圍擴展至西半部平地。（圖／記者林敬旻攝）

明日起午後雷陣雨增多，降雨範圍以山區為主，週二到週三午後雷陣雨範圍從山區擴展至西半部平地，中南部降雨機率較高，週四琉球東方海面形成大低壓帶，屆時水氣順著東風進入東部陸地，週四、五東半部不定時有雨，西半部除中南部外，連北部都有午後雷陣雨。

另外目前台灣東方海面有一熱帶性低氣壓，持續往日本方向移動，因發展條件不佳，成颱機率較低，可能週二就會逐漸消散，而週四形成的大低壓帶中，也可能會有其他熱帶系統發展。