日本踩線團來台免隔離！醫怕爆「吐2句話」　網轟：根本沒完沒了

▲日本踩線首發團屆時將搭台北雙層觀光巴士導覽市區和台北101。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國境逐步開放，觀光局已向指揮中心提案「日本踩線首發團來台免隔離專案計畫」，將邀請日本25人觀光團於月底訪台4天，比照商務泡泡來台免隔離。眼見新變異株BA.5引發日本第七波疫情，讓胸腔科醫師蘇一峰相當憂心，在臉書「吐2句話」；不少網友也留言砲轟，「根本是沒完沒了」。

蘇一峰昨（24）日在臉書發文，「日本BA.5肆虐，每日確診20萬，月底台灣將開放日本入境旅遊免隔離…。」網友看了也難掩焦慮，紛紛留言，「不要鬧了～～擺明要把病毒放進台灣嗎」、「又來肆虐了」、「臺灣8月初BA.5疫情會大爆發」、「什麼叫共存好好生活，根本是沒完沒了」、「台灣放任式的防疫政策，人民只能自求多福了」、「這是ㄧ場長期抗戰，口罩，酒精，漂白水，已準備好了」。

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▲醫師憂心日本踩線首發團來台，恐將病毒帶進台灣。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

觀光局邀請日本業者來台踩線首發團7月31日要來了，觀光局表示，首發團25人多是日本旅遊業者，實際來台4天，第一天搭下午班機來台，一般商務客入境檢疫要3＋4，該踩線首發團申請專案免隔離，因此首日入境要先作PCR，等結果出來才可開始活動。

觀光局長張錫聰表示，日本來台商務踩線團會有免隔離專案申請，台日觀光論壇也是一樣，都要事先擬定防疫計畫，透過計劃落實，等於是商務泡泡的方式，雖然免隔離，但PCR檢測和動線仍有相關規劃，踩線無法跟民眾直接接觸，防疫計畫有其限制，指揮中心同意就會實施，8月底和9月初台日高峰會也會走專案。