　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

起床出現「2症狀」要小心！　專家：直接當確診新冠立刻隔離

▲▼疲累。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲斯佩克特建議，如果人們起床後出現疲累或喉嚨痛症狀，就必須假設自己感染了新冠肺炎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

前一晚即使一夜好眠，但隔天起床時仍會感覺疲倦，甚至還伴有喉嚨疼痛的話，那你可就得特別留心了！英國負責ZOE健康研究的倫敦國王學院教授斯佩克特（Tim Spector），最近在推特指出，如果人們在早上起床時出現了上述2種明顯症狀，那就必須假設自己感染了新冠肺炎，並應立即遠離人群、接受檢查。

據《鏡報》報導，斯佩克特是英國一直在跟蹤新冠感染症狀的專家，他最近指出，如今新冠病例的症狀基本已和感冒十分相似，只是新冠患者的疲倦感和喉嚨痛會比普通感冒患者來得更嚴重而已，因此人們在睡了一晚還會感覺疲累，而且還有喉嚨痛的明顯症狀，那就很有可能染上了新冠肺炎。

他補充，「如果可以的話，人們應在出現這2種明顯症狀時就立刻做檢查，如果你無法接受檢測的話，就假設自己已經染疫，立即遠離人群，直到症狀消失為止。」斯佩克特也表示，目前新冠病毒的傳播依舊活躍，而且疫情已創下前所未有的高峰，病例數比普通感冒多了2倍，「我們只能祈禱這波疫情盡快結束」。

英國在BA.5現蹤後，病例數就快速增加。截至7月18日為止，當地的新增病例已有約79%都來自BA.5病毒，顯示BA.5已成為英國的主流病毒株。斯佩克特上週透露，最新研究表明，BA.4與BA.5病毒有能力避開現有的免疫防禦系統，還能中和部分免疫系統，因此它們的傳播力更強，並導致英國疫情飆破紀錄不足為奇。

 

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
快訊／戴資穎直落二奪台北賽冠軍　笑納第4冠！
渣夫搞大小三肚　還要正宮同意「3人行」：不能愛2人？
快訊／CITYLINK南港店傳火警！顧客緊急疏散
韓大咖男星急中斷萬人演唱會！　機警發現異樣
快訊／「抗猴痘」藥物買到了！　最快抵台時間曝
26歲北漂妹想購入「三重老公寓」！　網揭2殘酷關鍵
新竹球場噴12億「一半經費用在這」　王浩宇：說貪污太誇張
快訊／增2例MIS-C！　16歲少女染疫1個半月後發病
快訊／本土21465「縣市分布曝」　新北破3千例最多
快訊／今增65死！　本土+21465
快訊／周天成逆轉勝奪台北賽冠軍！　男單史上最多冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓對外軍售逆勢增長！5年成長176%排全球第1　自走砲成主力品項

日本進行「最大規模豬瘟撲殺」　涉5.4萬頭豬！將耗時2個多月

起床出現「2症狀」要小心！　專家：直接當確診新冠立刻隔離

燒出蕈狀雲！加州優勝美地附近爆野火急撤6000人　進入緊急狀態

感染照曝光！荷蘭10歲男童確診猴痘　專家點名「3類人」要小心

南韓新冠疫情升溫！　明起入境1天內須接受PCR篩檢

起飛前爆炸起火！機長「搶第一」逃了　剩1空姐與數百乘客被拋下

吃完火腿卷後肚子爆痛！他「臭屁狂噴」5年　氣炸索賠715萬

北韓11歲女童當YouTuber ！流暢英語記錄生活爆紅　神秘尊貴身份曝

泰國猴痘首例出逃柬埔寨落網！曾在普吉島無套啪啪　142人檢查中

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

大口狂灌聖河水沒在怕！　印度官員喝完2天後進院

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

南韓對外軍售逆勢增長！5年成長176%排全球第1　自走砲成主力品項

日本進行「最大規模豬瘟撲殺」　涉5.4萬頭豬！將耗時2個多月

起床出現「2症狀」要小心！　專家：直接當確診新冠立刻隔離

燒出蕈狀雲！加州優勝美地附近爆野火急撤6000人　進入緊急狀態

感染照曝光！荷蘭10歲男童確診猴痘　專家點名「3類人」要小心

南韓新冠疫情升溫！　明起入境1天內須接受PCR篩檢

起飛前爆炸起火！機長「搶第一」逃了　剩1空姐與數百乘客被拋下

吃完火腿卷後肚子爆痛！他「臭屁狂噴」5年　氣炸索賠715萬

北韓11歲女童當YouTuber ！流暢英語記錄生活爆紅　神秘尊貴身份曝

泰國猴痘首例出逃柬埔寨落網！曾在普吉島無套啪啪　142人檢查中

30歲後好友幾個最剛好？　研究顯示要「重質不重量」

TOYOTA雙生車再一發！SUZUKI「新油電休旅車」發表外型更精緻時尚

上菜自帶BGM！名列台北3大私廚料理好店　必吃銷魂東坡肉飯配辣醬

南韓對外軍售逆勢增長！5年成長176%排全球第1　自走砲成主力品項

林佳龍批警察過勞釀治安出包　侯友宜：任內大幅增加警力

快訊／戴資穎直落二奪台北賽冠軍　笑納第4冠！追平女單最多冠

林佳龍的「最大靠山」終於要來了　蘇貞昌明後到新北舉行便當會

竹市+526　市府籲：滿6月以上寶寶可開始注射疫苗

找到70歲公公了！網紅人妻曝「最大救命恩人」：萬幸台北這樣的好

感情最大地雷就是「失去自我」　擁抱彼此的原廠設定，越相處越愛

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

國際熱門新聞

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

即／WHO宣布：猴痘為全球公衛「緊急情況」

送貨員病逝！正宮和女友悲痛輕生　獨留前妻13歲兒

起飛前爆炸！機長「棄數百乘客」先逃了

北韓11歲女童靠流暢英語爆紅！神秘身分曝

情侶飛南韓首日確診　8天自由行7天在隔離

金融時報：中國警告美方　可能軍事回應裴洛西訪台

譚德塞宣布猴痘為國際公衛緊急事件　創史上首例

俄炸敖德薩　聯合國歐盟譴責俄毀約

日本首相表態「重啟核電」　近半民意支持

紐約男自曝「2周猴痘地獄」：如廁痛到尖叫

日本駕駛狹路相逢「出拳對決」　網：很文明

聯合國：極端熱浪將成夏季常態

等不到「吳柏毅」了　他跑外送被人推下橋

更多熱門

相關新聞

南韓：明起入境1天內須PCR篩檢

南韓：明起入境1天內須PCR篩檢

南韓近來新冠疫情升溫，Omicron亞變種BA.5儼然成為主流病毒，平均單日新增6、7萬例確診，就連境外移入病例都有明顯增加的趨勢。對此，南韓防疫當局決定再度緊縮入境政策，從明（25）日起，入境1天以內必須接受核酸篩檢（PCR），直到陰性報告結果出爐前都必須待在住處。

吃完火腿卷臭屁狂噴5年　他氣炸索賠715萬

吃完火腿卷臭屁狂噴5年　他氣炸索賠715萬

拜登疑感染BA.5！白宮醫師曝最新症狀

拜登疑感染BA.5！白宮醫師曝最新症狀

天選之人注意　沈政男估「放鬆倒數時間」

天選之人注意　沈政男估「放鬆倒數時間」

即／日本確診首破「20萬大關」！

即／日本確診首破「20萬大關」！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情英國變種病毒BA.5Tim Spector

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

快訊／新竹棒球場砸12億卻負評如潮　林智堅道歉了

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面