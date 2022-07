起床出現「2症狀」要小心！　專家：直接當確診新冠立刻隔離

▲斯佩克特建議,如果人們起床後出現疲累或喉嚨痛症狀,就必須假設自己感染了新冠肺炎。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

前一晚即使一夜好眠,但隔天起床時仍會感覺疲倦,甚至還伴有喉嚨疼痛的話,那你可就得特別留心了!英國負責ZOE健康研究的倫敦國王學院教授斯佩克特(Tim Spector),最近在推特指出,如果人們在早上起床時出現了上述2種明顯症狀,那就必須假設自己感染了新冠肺炎,並應立即遠離人群、接受檢查。

據《鏡報》報導,斯佩克特是英國一直在跟蹤新冠感染症狀的專家,他最近指出,如今新冠病例的症狀基本已和感冒十分相似,只是新冠患者的疲倦感和喉嚨痛會比普通感冒患者來得更嚴重而已,因此人們在睡了一晚還會感覺疲累,而且還有喉嚨痛的明顯症狀,那就很有可能染上了新冠肺炎。

Twice as many covid cases as common colds currently- the ratio has never been so high. Symptoms much the same except generally more fatigue and sore throat - so best to assume it’s Covid! Hopefully this wave will be over soon pic.twitter.com/aUyghCknCu