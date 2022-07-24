起床出現「2症狀」要小心！　專家：直接當確診新冠立刻隔離

▲斯佩克特建議，如果人們起床後出現疲累或喉嚨痛症狀，就必須假設自己感染了新冠肺炎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

前一晚即使一夜好眠，但隔天起床時仍會感覺疲倦，甚至還伴有喉嚨疼痛的話，那你可就得特別留心了！英國負責ZOE健康研究的倫敦國王學院教授斯佩克特（Tim Spector），最近在推特指出，如果人們在早上起床時出現了上述2種明顯症狀，那就必須假設自己感染了新冠肺炎，並應立即遠離人群、接受檢查。

據《鏡報》報導，斯佩克特是英國一直在跟蹤新冠感染症狀的專家，他最近指出，如今新冠病例的症狀基本已和感冒十分相似，只是新冠患者的疲倦感和喉嚨痛會比普通感冒患者來得更嚴重而已，因此人們在睡了一晚還會感覺疲累，而且還有喉嚨痛的明顯症狀，那就很有可能染上了新冠肺炎。

Twice as many covid cases as common colds currently- the ratio has never been so high. Symptoms much the same except generally more fatigue and sore throat - so best to assume it’s Covid! Hopefully this wave will be over soon pic.twitter.com/aUyghCknCu — Tim Spector MD (Prof) (@timspector) July 15, 2022

他補充，「如果可以的話，人們應在出現這2種明顯症狀時就立刻做檢查，如果你無法接受檢測的話，就假設自己已經染疫，立即遠離人群，直到症狀消失為止。」斯佩克特也表示，目前新冠病毒的傳播依舊活躍，而且疫情已創下前所未有的高峰，病例數比普通感冒多了2倍，「我們只能祈禱這波疫情盡快結束」。

英國在BA.5現蹤後，病例數就快速增加。截至7月18日為止，當地的新增病例已有約79%都來自BA.5病毒，顯示BA.5已成為英國的主流病毒株。斯佩克特上週透露，最新研究表明，BA.4與BA.5病毒有能力避開現有的免疫防禦系統，還能中和部分免疫系統，因此它們的傳播力更強，並導致英國疫情飆破紀錄不足為奇。