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LIVE／每週入境人數有望再放寬　王必勝最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日14:00將召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。國內疫情趨緩，王必勝上午視察桃園機場，是否為邊境放寬「0+7」做準備？記者會有望進一步回應。另外，指揮中心徵詢專家意見並衡酌國內疫苗供應狀況，今起開放50歲以上成人、因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第4劑。

王必勝上午到桃園機場視察旅客入境動線，他接受媒體聯訪時表示，每週入境人數放寬為4萬人次，實施到目前看起來都還順暢。王必勝指出，今日視察主要是因為機場在尖峰時段還是有一些地方容易產生瓶頸，要研究什麼措施可以讓瓶頸消除，其次是研究如何在兼顧防疫以及不要讓入境旅客等待太久的情況下擴充量能，為未來每週入境人數再往上開放做準備，但目前還沒有時程表。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，最近1、2個月可以考慮將入境檢疫天數3＋4縮短為0＋7。王必勝昨日在記者會上則回應，行政院擴大防疫會議一直有在討論0+7的相關議題，但目前週邊國家及世界各國，BA.4、BA.5疫情上都在高點，「所以我們還是要嚴密觀察後續發展，討論是一定可以討論，但實施日期現在還沒有一個時間表。」

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▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心放寬第4劑施打對象，50歲以上成人以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求出國者都可以打。醫事人員，機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員，以及機構與社福照護系統相關工作人員，也可依自身風險及意願評估接種。

指揮中心提醒，50歲以上成人在接種第三劑5個月後，可接種第四劑，惟確診者建議於確診後3個月再接種，以延長疫苗保護力。換言之，若接種第三劑剛滿5個月就確診，就須等到接種8個月後再打第四劑較妥當。而有出國需求的民眾，專家建議可於出國２週前接種。

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