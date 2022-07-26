《美聯社》：越來越多共和黨人「公開支持」裴洛西訪台

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據傳8月訪台，但她以安全為由避而不談。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《美聯社》報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據傳計畫8月訪台，儘管她以安全為由避而不談，白宮及國務院也不願正面回應，但已有越來越多共和黨人支持。隨著呼籲拜登公開支持出訪的聲浪越來越高，外界認為總統「對中國不夠強硬」的風險也正在攀升。

報導指出，「裴洛西訪台」似乎顛覆了華府的政治分歧，拜登把「削弱中國影響力」作為核心外交政策，但與中國的關係卻非常複雜，將盡量避免不必要的局勢升溫，雖然他沒有公開反對，但20日表示「軍方認為現在不是好主意」。

相較之下，共和黨人通常對民主黨態度輕蔑，這次卻有不少人公開支持裴洛西訪台，至少包括一名保守派參議員、2名前川普政府官員，以及上一位訪台的眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）。

▲總統蔡英文19日接見由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。（圖／總統府直播）

共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）25日說，「裴洛西議長應該訪台，而拜登總統應該向習主席清楚表明，中國共產黨對此無能為力。別再軟弱或自己嚇自己了，這很簡單，台灣是盟友，而眾議院議長應該與那些直視中國共產黨威脅的台灣男女會面。」

1997年訪台的共和黨議長金瑞契25日推文支持裴洛西訪台，「五角大廈公開警告裴洛西訪台時，到底在想什麼？如果我們被中國共產黨嚇倒，甚至無法保護美國眾議院議長，為何北京應該相信我們可以幫助台灣生存？膽怯是很危險的。」

▲副總統賴清德設宴款待蓬佩奧。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

川普政府的國防部長艾斯培（Mark Esper）才剛結束訪台行程，他25日指出，應該有更多高階美國官員訪台，協助形塑華府在該地區的政策，而且北京對美國官員的行程不該擁有否決權，「我認為，如果議長想去，她就應該去。」

川普時代的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日也在推特上標註裴洛西，「南希，我跟妳一起去。我在中國被封殺了，但在熱愛自由的台灣沒有。在那裡見囉！」

一群政府官員匿名指出，中共第16次全代會將在11月舉行，那將是習近平進一步鞏固政權的關鍵時機。他們擔心，裴洛西訪台的時間點敏感，北京可能做出比以往更強烈的反應，儘管不太可能針對裴洛西本人採取行動，試圖破壞或干預訪問行程，但無法排除加大對台軍事挑釁，以及在南海擴大軍事行動的可能性。

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