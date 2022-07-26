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美魔女離奇消失3周！　停車場警衛靠近聞到「腐臭味」飄出

▲▼包威爾聲稱出門上班，詭異消失3周後被發現陳屍停車場。（圖／翻攝推特） 

▲包威爾聲稱出門上班，詭異消失3周後卻被發現陳屍停車場。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）一名39歲單親媽媽包威爾（Christina Lee Powell）日前外出上班，卻遲遲未到公司，彷彿人間蒸發，直到3周後賣場警衛到停車場巡邏時，才發現已經腐爛發臭的包威爾。

綜合外電報導，擔任律師助理的包威爾本月5日上班前行蹤怪異，請女兒打電話到辦公室告知她會晚到後，便留下手機和Apple Watch等可以追蹤她去向的個人物品留在家中，接著於上午10點30分獨自出門。當時家人並沒有太多注意，只是沒想到當天監視器拍下包威爾離家後，竟是她最後的身影。

包威爾再也沒有回家，直到休伯納橡樹購物中心（Huebner Oaks）的警衛察覺一輛2020年出廠的黑色休旅車已經停在同個地點超過一周，靠近查看後才發現裡頭的副駕駛座癱坐著包威爾的屍體，立刻報警處理。

警方表示包威爾身上並無明顯外傷，已經送驗由法醫解剖後釐清死因真相。她的錢包與個人證件就在車中，因此方便警方很快確認她的個人資訊，聯絡通知家人噩耗後，與包威爾和孫女同住的母親莫柏（Moble）在臉書發布死訊。

莫柏表示當天完全沒有發現女兒有任何異狀，以為她就只是出門上班，而且出門前兩人也沒有什麼不尋常的對話，女兒只說早安，要去上班了，「然後她就要離開去上班，我要她小心，可能還對她說了『我愛妳』。

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