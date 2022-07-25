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他吃完火腿三明治　失控放臭屁5年！怒告小販求償715萬元

▲▼放屁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國男子腸胃被細菌感染，5年來無法控制狂放臭屁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕、葉睿涵／編譯

英國一名男子5年前在伯明翰聖誕市集吃了不衛生的火腿三明治後，腸胃就被細菌侵襲，導致他這5年來飽受脹氣困擾，一直放屁，氣得他一狀告上法院，向販賣火腿卷的攤位索賠20萬英鎊（約新台幣715萬元）。

據《每日星報》報導，46歲的普拉德斯（Tyrone Prades）2017年12月與妻兒一同來到伯明翰的聖誕市集，並在某個攤位吃了一個衛生狀況欠佳的火腿三明治。普拉德斯數小時後就出現了胃痙攣、發燒、嘔吐和腹瀉等症狀，確診感染沙門氏桿菌，臥床不起5週。

然而，普拉德斯的病情並未在5週後好轉。據他的律師所述，普拉德斯自那以後，經常受腸胃脹氣所擾，導致他晚上睡不好覺，腸胃還會不斷發出令人尷尬的「翻騰聲」，並且無法控制地在公共場合瘋狂放屁，「這些症狀的嚴重程度已經大大影響了普拉德斯的生活」。

調查發現，相關攤位的其他顧客也有人因為吃了不衛生的食物病倒，因此普拉德斯認為，他如今的腸胃毛病肯定是火腿三明治攤位的不衛生所致，於是向販賣火腿三明治的攤位索取高達20萬英鎊的賠償金。

不過攤位老闆的代表律師駁斥，衛生官員僅在攤位的一把刀上發現大腸桿菌，普拉德斯所感染的沙門氏菌並未出現在攤位上，因此攤位老闆不應為此次事件負責。他強調，相關攤位在衛生部門調查後，已關閉進行深度清潔。這起案件將在稍後進入審判階段。

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