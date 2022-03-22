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社會 社會焦點 保障人權

勞動部技能賽爆食物中毒！34人吃這家便當送醫　1女引發腦中風

▲▼便當。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」林姓女負責人，因未落實病媒防治措施等引發食物中毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

勞動部勞動力發展署舉辦「第50屆全國技能競賽活動」時，向汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」訂購71個午餐便當，豈料，34人餐後竟出現發燒、腹瀉等食物中毒狀況，更有1人因嚴重腸胃炎引起腦靜脈竇栓塞，糞便經檢驗後檢出「沙門氏桿菌」為陽性反應。士林地檢署依違反食品安全衛生管理法等，將便當店林姓女負責人起訴。

起訴指出，勞動力發展署於2020年9月20日在南港展覽館舉辦「第50屆全國技能競賽活動」（國內規模最大的青年技能賽事）參與成員有開南大學、天主教聖方濟兒少中心、天主教華光智能發展中心等教師、學生及活動人員。

當天中午，71人吃完了有肉、蛋、香腸等豐盛便當後，竟有34人出現發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎的食物中毒症狀，當中更有1名女生因嚴重腸胃炎導致身體脫水、血液濃稠，引發腦部靜脈竇栓塞併發肢體傷害。

其中4人經送醫診斷後為「沙門氏菌感染之急性腸胃炎」，當中有另1名與會人員糞便檢體經採集送驗後，結果檢出「沙門氏桿菌」陽性反應。

▼與會人員吃完中午便當後出現上吐下瀉狀況。（示意圖／Unsplash）

▲▼便當配菜熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

2天後，新北市衛生局前往「正福隆便當白雲市場創始店」抽驗、稽查，發現便當店現場環境並未落實病媒防治措施，且未有病媒消毒紀錄、設備與器具也沒保持清潔清潔，更沒有做好儲存食材等。

林女偵查時表示「我都有將便當食材做好妥善處理」，當日零售的便當與活動會場配送的便當是相同菜色，並未有發現有問題。

檢察官根據新北市衛生局稽查報告、食物中毒名單，食物中毒人診斷證明等，認定林女違反食品安全衛生法第15條第1項第4款、第49條第2項後段、第4項之過失違反食物安全衛生管理規定、過失傷害罪嫌，為想像競合犯，建請法院從一重論處過失違反食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪。

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