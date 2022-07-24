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閨蜜喝醉狂喊「想要渣男」！4女合作找人撿屍：滿足她的願望

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲林女喝醉喊「想要渣男」，4閨蜜找人來撿屍。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

四川一名林姓女子先前與4名閨蜜相約吃飯喝酒，酒醉以後突然開口喊「想要渣男」，沒想到4名閨蜜找來了李姓男子，滿足了姐妹的「願望」，而李男又找了另一名鄭男來加入戰局，最後6人全被告上法院，面臨2年到9年不等的牢獄之災。

綜合陸媒報導，林女2019年5月與魏姓、彭姓、楊姓閨蜜相約，前往另一名趙姓閨蜜家中吃飯喝酒，等到大家喝得差不多，林女突然戲稱「想要渣男」，讓4名閨蜜感到意外。

不過，4名閨蜜商量以後，認為林女不是在開玩笑，於是找來了李姓男子，讓人來將林女接走、發生關係，以滿足林女「想要渣男」的願望。

趙女打電話通知李男，魏女、彭女則拍攝林女醉倒在地的畫面，並將畫面傳給李男。李男聽完趙女的解釋，立刻將林女扛上計程車，接著帶到酒店，趁著林女不備連續發生2次關係，並拍下性愛過程。

▼4名閨蜜聽完林女的說法，找了李男來將人帶去酒店。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

李男完事後，離開酒店處理事情，並將性愛畫面分享給鄭姓男子，鄭男看完性愛影片，因此情慾高漲，也想到酒店「來一發」。

後來李男返回酒店，發現林女還沒醒來，於是再度發生關係，隨後將房卡交給前來「接棒」的鄭男，離開了酒店。不過，鄭男到場時，卻沒有發現林女，嚇得再將李男找回來。

後來2人經過尋找，發現林女疑似喝得太醉，誤打誤撞走進儲藏室，在裡面睡著了。找到人以後，鄭男又將林女扛回床上，接著發生關係，完事後離開了酒店。

李男隔天到公安機關投案，4名閨蜜接獲通知後，也前往派出所說明，鄭男則是在家中被警方帶回。四川雅安雨城區人民法院審理後認為，李男、鄭男違背婦女意志，趁著婦女酒醉性侵，4名閨蜜則違背婦女的意志，趁著酒醉時聯繫了李男，6人的行為都構成性侵罪，因此分別判處6人2年到9年有期徒刑。

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