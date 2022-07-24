閨蜜喝醉狂喊「想要渣男」！4女合作找人撿屍：滿足她的願望

▲林女喝醉喊「想要渣男」，4閨蜜找人來撿屍。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

四川一名林姓女子先前與4名閨蜜相約吃飯喝酒，酒醉以後突然開口喊「想要渣男」，沒想到4名閨蜜找來了李姓男子，滿足了姐妹的「願望」，而李男又找了另一名鄭男來加入戰局，最後6人全被告上法院，面臨2年到9年不等的牢獄之災。

綜合陸媒報導，林女2019年5月與魏姓、彭姓、楊姓閨蜜相約，前往另一名趙姓閨蜜家中吃飯喝酒，等到大家喝得差不多，林女突然戲稱「想要渣男」，讓4名閨蜜感到意外。

不過，4名閨蜜商量以後，認為林女不是在開玩笑，於是找來了李姓男子，讓人來將林女接走、發生關係，以滿足林女「想要渣男」的願望。

趙女打電話通知李男，魏女、彭女則拍攝林女醉倒在地的畫面，並將畫面傳給李男。李男聽完趙女的解釋，立刻將林女扛上計程車，接著帶到酒店，趁著林女不備連續發生2次關係，並拍下性愛過程。

▼4名閨蜜聽完林女的說法，找了李男來將人帶去酒店。（示意圖／免費圖庫pixabay）

李男完事後，離開酒店處理事情，並將性愛畫面分享給鄭姓男子，鄭男看完性愛影片，因此情慾高漲，也想到酒店「來一發」。

後來李男返回酒店，發現林女還沒醒來，於是再度發生關係，隨後將房卡交給前來「接棒」的鄭男，離開了酒店。不過，鄭男到場時，卻沒有發現林女，嚇得再將李男找回來。

後來2人經過尋找，發現林女疑似喝得太醉，誤打誤撞走進儲藏室，在裡面睡著了。找到人以後，鄭男又將林女扛回床上，接著發生關係，完事後離開了酒店。

李男隔天到公安機關投案，4名閨蜜接獲通知後，也前往派出所說明，鄭男則是在家中被警方帶回。四川雅安雨城區人民法院審理後認為，李男、鄭男違背婦女意志，趁著婦女酒醉性侵，4名閨蜜則違背婦女的意志，趁著酒醉時聯繫了李男，6人的行為都構成性侵罪，因此分別判處6人2年到9年有期徒刑。

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