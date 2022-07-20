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銀行高階主管指侵女下屬！貼耳色喊「妳好濕」…小黃上2度揉胸

▲企業,銀行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲某商業銀行高階主管在聚餐喝酒後對女下屬摸下體、胸部猥褻2次，台北地院判他3年10個月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名任職於某商業銀行高階主管的張姓男子，趁女性下屬小慧（化名）在聚餐中喝醉意識不清，跟到廁所將她壓在牆角強吻，又將手指侵入小慧下體；眾人離開時又藉口送小慧回家，在計程車上伸進她上衣內撫摸胸部，小慧努力撐住酒意後擺脫張男糾纏，事後報警提告。台北地院依乘機性交罪、乘機猥褻罪，判張應執行有期徒刑3年10月。

該名張姓男子與被害者小慧均在台北市某商業銀行總行任職，且張男還是銀行內高階主管，2019年10月28日晚上，銀行同事一行人相約到某間餐廳聚餐，小慧在混喝高粱酒、紅酒之後，開始酒醉頭暈、無力，而張男看見小慧獨自前往廁所，竟起色心尾隨，趁她出來後壓到牆角並強吻，又將鹹豬手伸入她內褲、以手指侵入下體，恰巧有同事經過拍了張男一下他才收手。

聚餐結束後，張男執意要送小慧回家而支開同事們，將她拉上計程車後，竟在車上2度對她出手，將手伸入小慧上衣揉捏胸部，甚至要求司機載2人轉往另一地點，小慧聽到後不斷拒絕，司機也察覺有異，聽從小慧的話返回她住處，小慧下車後奮力擺脫張男才擺脫危險。

張男遭小慧報警提告後，向法官辯稱那家餐廳生意很好、很多人走動，不可能在廁所外對她毛手毛腳；而提議要送小慧回家時，她還主動上計程車，並且靠在自己身上，有回摟著她、但沒摸其他地方。

而張男律師也供稱，當天在餐廳張男要去廁所路上遇到小慧，小慧知道張因為父親剛過世而非常難過，而主動伸手擁抱，2人因此在過程中產生情感共鳴，進而開始接吻；另外，小慧說在計程車上遭張男摸胸，但當天她穿著長袖襯衫、西裝外套，要違反她意願，衣服完整而沒受傷，順利從領口伸手進入解開內衣應該很難；且她還能像小黃司機描述地址、回家後還傳訊同事「我會保護自己」，可見並無酒醉情形。

小慧則陳述，她在餐廳內仍有印象張男強行猥褻她下體時，還貼在耳邊說「妳好濕喔」，她因為頭太暈而無力反抗，只能勉強吐出「不要」，連同事見狀都有出聲制止「XX哥不要這樣」；小慧又說，離開餐廳時被張硬拉上計程車，過程中很想吐、張就假裝拍背安撫，其實趁機亂摸大腿、背部，甚至還想把她帶往旅館，是她一直堅持要司機開回住處，張還以主管的語氣企圖送進家門，因為他位階很高、她也不敢講出不禮貌的話，最後靠著僅存意志力回到家後還崩潰又吐又哭。

法院傳訊了同事、計程車司機，大致與小慧供詞相符，同事甚至有LINE小慧說「要報警的話我和XX過去」，表示同事也有發覺異狀且擔心小慧安危；且張男為小慧主管、層級也很高，若不是有事實小慧也沒有動機要誣陷，讓日後在公司同事間的眼光、情誼生變，甚至導致工作不保。

綜觀以上，台北地院認為小慧說詞可信，張男利用小慧酒後難以抗拒、意識不清趁機猥褻，犯後不思反省、反將此事渲染為公司內部鬥爭誣陷，惟念之後已達成和解，並依約賠償完畢，依乘機性交罪處3年4月、乘機猥褻罪8月，應執行有期徒刑3年10月，可上訴。

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