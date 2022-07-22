河道出現浮屍「身上纏水草」　警方到場突然「活過來」：誰多管閒事　

記者魏有德／綜合報導

浙江紹興民眾16日發現，城內鬧區河道出現一具僅穿著內褲的男性「浮屍」，漂在埠頭旁載浮載沉，身上還纏了不少水草，被嚇壞的民眾連忙報警。警方到場後用手電筒照射，呼喊多次「浮屍」均未作出反應，查明其身份為附近居民，遂前往其住處尋找相關線索。

▲浙江一男子酒後泡在水裡乘涼睡著，被路過民眾誤認為浮屍。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

正當水上派出所警員及救護人員到場欲「打撈」這具「浮屍」之際，一旁有民眾突然驚呼，「是活的！」這具「浮屍」竟然開始擺動四肢，同時將雙眼睜開，讓現場工作人員及圍觀民眾嚇了一大跳。不僅如此，睜開雙眼的「浮屍」看到眾人圍著他，還埋怨的說，「誰報的警！誰多管閒事！」

面對眾人的圍觀，這名男子心不甘情不願地從水中爬起，上岸後還不停向圍觀民眾抱怨。經查，原來這名男子自認為水性較好，酒後覺得天氣太過炎熱，乾脆泡在水裡乘涼，上半夜在河裡睡，下半夜再回房間，就這樣睡了十幾天。

男子表示，這次是喝完酒回家後熱得睡不著，乾脆下河泡澡，沒想到河水太舒服直接睡著。聽完男子解釋，讓在場的眾人哭笑不得。當地員警也提醒，酒醉狀態下在河裡睡覺本來就是件危險的事，真要出了意外，後悔也來不及。