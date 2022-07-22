　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河道出現浮屍「身上纏水草」　警方到場突然「活過來」：誰多管閒事　

記者魏有德／綜合報導

浙江紹興民眾16日發現，城內鬧區河道出現一具僅穿著內褲的男性「浮屍」，漂在埠頭旁載浮載沉，身上還纏了不少水草，被嚇壞的民眾連忙報警。警方到場後用手電筒照射，呼喊多次「浮屍」均未作出反應，查明其身份為附近居民，遂前往其住處尋找相關線索。

▲浙江一男子酒後泡在水裡乘涼睡著，被路過民眾誤認為浮屍。（圖／翻攝紅星新聞）

▲浙江一男子酒後泡在水裡乘涼睡著，被路過民眾誤認為浮屍。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

正當水上派出所警員及救護人員到場欲「打撈」這具「浮屍」之際，一旁有民眾突然驚呼，「是活的！」這具「浮屍」竟然開始擺動四肢，同時將雙眼睜開，讓現場工作人員及圍觀民眾嚇了一大跳。不僅如此，睜開雙眼的「浮屍」看到眾人圍著他，還埋怨的說，「誰報的警！誰多管閒事！」

▲浙江一男子酒後泡在水裡乘涼睡著，被路過民眾誤認為浮屍。（圖／翻攝紅星新聞）

面對眾人的圍觀，這名男子心不甘情不願地從水中爬起，上岸後還不停向圍觀民眾抱怨。經查，原來這名男子自認為水性較好，酒後覺得天氣太過炎熱，乾脆泡在水裡乘涼，上半夜在河裡睡，下半夜再回房間，就這樣睡了十幾天。

男子表示，這次是喝完酒回家後熱得睡不著，乾脆下河泡澡，沒想到河水太舒服直接睡著。聽完男子解釋，讓在場的眾人哭笑不得。當地員警也提醒，酒醉狀態下在河裡睡覺本來就是件危險的事，真要出了意外，後悔也來不及。

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／林志穎撞車瞬間畫面曝！　特斯拉11秒偏離車道撞斷指示桿
好心路人「迅速拉出林志穎」！　送醫初步傷況曝光
快訊／林志穎「拉出車外滿臉血」　經紀人曝最新狀況
特斯拉自撞起火！　目擊者：林志穎滿臉血手脫臼
林志穎剛說完「先去練卡丁車」　隔天慘撞分隔島
林志穎自撞重傷！手上名錶曝身分　要價300萬「全球限量500
快訊／林志穎親弟急奔醫院！　見照證實：那是他的車
快訊／林志穎駕特斯拉自撞起火！經紀人回應
特斯拉陷火海！　網崩潰狂湧「林志穎粉專」：快報平安
林志穎驚傳車禍送醫！1月才PO試駕特斯拉照片…愛車成性狂曬照
現場畫面曝！林志穎開特斯拉自撞成火球　車剩骨架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建高溫衝攝氏41度　甘肅青海祁連山飄7月雪

美加強對台政治軍事聯繫　秦剛：在台灣問題上模糊掏空一中政策

31歲已婚公務員「搞上50歲女長官」！淫聊對話曝　極樂3年超能玩

河道出現浮屍「身上纏水草」　警方到場突然「活過來」：誰多管閒事　

2022兩岸青年峰會開幕　劉結一：一如既往創造良好條件

20歲結婚「8年連生5子」！31歲最強媽又懷第六胎：想生一個女孩

比亞迪三款車型進軍日本　瞄準「純電」電動車市場

世界動力電池大會在川舉行　產業發展指數「中日韓」排前三

存在1.5億年的「長江白鱘」被正式宣布滅絕！19年前最後一次現身

村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

福建高溫衝攝氏41度　甘肅青海祁連山飄7月雪

美加強對台政治軍事聯繫　秦剛：在台灣問題上模糊掏空一中政策

31歲已婚公務員「搞上50歲女長官」！淫聊對話曝　極樂3年超能玩

河道出現浮屍「身上纏水草」　警方到場突然「活過來」：誰多管閒事　

2022兩岸青年峰會開幕　劉結一：一如既往創造良好條件

20歲結婚「8年連生5子」！31歲最強媽又懷第六胎：想生一個女孩

比亞迪三款車型進軍日本　瞄準「純電」電動車市場

世界動力電池大會在川舉行　產業發展指數「中日韓」排前三

存在1.5億年的「長江白鱘」被正式宣布滅絕！19年前最後一次現身

村民散步見「水裡浮屍」嚇壞報警！四肢被水草纏繞…打撈時糗了

特斯拉自撞起火！好心人「迅速拉出林志穎」　送醫初步傷況曝光

41歲文汶自然懷孕成功「給很多人希望」　老公吳皓昇開心到天亮

眼睛瞬間放大2倍！法式按摩手技＋頂級眼精萃奢寵出女神電眼

深夜偷剪電纜！花蓮男躲樹叢被警揪出　滿地贓物成鐵證

台灣第1人！美女登山家「攻頂K2」無氧征服　寫世界攀登史紀錄

合法麻將會館掩護職業賭場　點數籌碼換現金...員工也「貼一腳」

陳時中稱「沒擋BNT」　蔣萬安痛批：在國會公然說謊就是證據

辣臀網紅「地方媽媽Ellie」發文　求救：請大家幫忙找周伯伯！

宋慧喬下部新戲「男主角小她14歲」　2度攜手《太陽的後裔》編劇

福斯MQB平台問世10年生產逾3,200萬輛　R性能車上半年接單踴躍

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

村民見「水裡浮屍」嚇壞報警　打撈時糗了

婚禮前夕！她目睹婆婆幫老公搓澡

男子拍照發現罕見「三眼恐龍蝦」

海洋公園北極熊變色！網：棕熊染色冒充？

姚明女兒12歲就180公分！網：父母基因太強

季辛吉：不要與中國無休止對抗

存在1.5億年的長江白鱘被正式宣布滅絕

12歲屁孩開車載妹妹去兜風！時速120狂飆逾100公里

31歲已婚公務員搞上50歲女長官！激戰3年超能玩

最長壽雄性熊貓「安安」安樂死　享年35歲

市場買的蝦路上熱熟了　浙江連6天飆破40℃

4小時教不會轉帳　詐騙集團被大媽搞崩潰

手術前拍片！9歲腦癱孩要媽生二胎

惡男拖紅髮妹進廁所！只有正義姊率先踹門

更多熱門

相關新聞

類熱浪來勢洶洶！雙北、花蓮飆36度↑　台北午夜也罕見破30度

類熱浪來勢洶洶！雙北、花蓮飆36度↑　台北午夜也罕見破30度

極端高溫報到，中午還未到，今(7/23)上午9時50分花蓮卓溪鄉清水林道已出現36.5度高溫，板橋10時56分飆出36.4度，台北也有36度，這波高溫來勢洶洶，連新北市蘆洲午夜零時10分也罕見出現32.0度，台北測站今天午夜零時1分，出現30.6度高溫。

熱炸！大台北等三地發布38度紅色高溫燈號　專家：罕見提早預警

熱炸！大台北等三地發布38度紅色高溫燈號　專家：罕見提早預警

類熱浪襲台「口罩戴到中暑？」　出現2前兆當心了

類熱浪襲台「口罩戴到中暑？」　出現2前兆當心了

燒到叫不敢！這天台北熱爆將飆破39.3度　鄭明典示警高溫來勢洶洶

燒到叫不敢！這天台北熱爆將飆破39.3度　鄭明典示警高溫來勢洶洶

醫示警：冷氣房最常中暑！按1穴位秒消

醫示警：冷氣房最常中暑！按1穴位秒消

關鍵字：

浮屍高溫避暑酒醉河道

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞橋墩！滿臉血脫困

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

中國晶圓代工廠傳「抄襲台積電」

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

現場畫面曝！林志穎自撞起火　400萬特斯拉僅剩骨架

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面