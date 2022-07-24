20歲小資女16個月「狂偷公司2375萬」！老闆傻眼：以為疫情沒生意

▲吳女記住了老闆的帳戶密碼，瘋狂向備用帳號轉帳。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

浙江溫州一名吳姓女子在某家布店擔任銷售員，沒想到竟趁著職務之便，將公司的錢轉到自己的帳戶上，16個月來得手538萬元（人民幣，下同，約新台幣2,375萬元），老闆一度以為是因為疫情期間、生意不好，後來發現不對勁，報警才知是員工偷錢，全案才曝光。

綜合陸媒報導，20多歲的吳姓女子2019年透過介紹，在溫州瑞安市的一間布店擔任售貨員，月薪不到5,000元（約新台幣2萬2,079元），因為工作態度勤勉，深得老闆信任。

不過，吳女在一次偶然當中，看見了老闆使用電腦上的微信，與客戶進行資金交易，因此記下了支付密碼，等老闆不在時偷偷向自己的備用帳號轉了一筆錢，結果老闆根本沒發現，於是16個月內瘋狂向備用帳號轉帳，一共180多次，得手538萬餘元（約新台幣2,375萬元）。

▲▼吳女16個月內轉帳180多次，得手後全拿來買奢侈品、化妝品。（圖／翻攝微博）



布店老闆原先不知情，還以為是受到疫情影響，生意不好才出現虧損，直到2021年底發現事情不對勁，才報警處理，全案於是曝光。

吳女2022年1月向公安機關自首，檢警到吳女的住處搜查，搜出了650多件衣服、73雙鞋、38只名牌包，還有不計其數的化妝品。

警方調查後發現，吳女將錢轉到帳戶後，生活變得相當奢侈，最高紀錄是在一個月內花掉100萬元（約新台幣441萬元）。事後，吳女也退還部分違法所得，共計331萬餘元（約新台幣1,461萬元），也將購買來的物品以16萬元（約新台幣70萬元）的價格，退還給老闆，取得老闆的諒解。瑞安市人民法院審理後，依照竊盜罪嫌，判吳女6年有期徒刑、併科罰金1萬2,000元（約新台幣5萬2,990元）。

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