基隆+327！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　林右昌籲儘速施打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心24日公布國內本土病例，新增2萬1460例，其中基隆新增327例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率又回升到5成；市府在七區提供6個月至5歲幼兒施打Moderna（莫德納）疫苗接種站，兩天已有近5百名幼童施打，且無不良反應回報，籲請家長儘速帶著家中的幼兒前往接種。

根據基隆市衛生局統計，本市自22日起在七區設置6個月至5歲幼兒施打Moderna疫苗的接種站，23日共有256名6個月至5歲幼兒施打，合計22、23日共有499名幼童完成施打第1劑Moderna疫苗，目前幼兒接種尚無不良反應回報。

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林右昌再次呼籲家中有幼童的家長，市府在七區設置針對6個月到5歲幼童的第1劑Moderna疫苗施打站服務，免預約且隨到隨打，請家長備妥幼兒健保卡、兒童健康手冊，帶幼兒前往接種，以提升嬰幼兒防疫保護力。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日327名確診人數中，外縣市通報51例，佔15.06%；其中女性173人、男性154人；若以年齡別區分的話，25-34歲有56人最多，占17.13%，其次為55-64歲有52人，占15.90%；至於75歲以上的長者有14人、65-74歲有19人、6歲以下有23人。

林右昌表示，在基隆長庚及部立基隆醫院先後申請調整專責病床後，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治38人、空床41床，空床率51.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症13名、中症4名、輕症10名；部立基隆醫院：中症2名、輕症8名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬8928人，利用快速通道的有3萬5588人，有6萬9330人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬2643人，條件不符合則有1萬6687人。

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