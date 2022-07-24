猴痘抗病毒藥物買到了！疫苗還在談　疾管署曝「最快抵台時間」

▲疾管署副署長莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織昨天宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），疾病管制署今（24）日說明，將積極監測及應變整備並提醒醫師，疾管署副署長莊人祥證實，猴痘抗病毒藥物採購已經完成簽約，至於第三代天花疫苗合約還在修改，仍在簽約當中，初步估計疫苗與藥物都會在8月底之前抵台。

疾管署今日表示，我國截至目前已通報10例疑似病例，當中有2例確診列境外移入病例，感染國家為德國及美國，將持續密切觀察國內外疫情發展。

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疾管署也積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物，莊人祥今日受訪表示，抗病毒藥物進度比較快，已經完成簽約，至於數量等待藥物抵台再行公布，至於疫苗方面，合約還在修改簽約當中；目前估計疫苗與藥物都會在8月底之前抵台，又以藥物的時間較早，但還要等待班機等安排時間。

天花疫苗並不會廣泛給民眾接種，莊人祥日前說明指出，會參考世界衛生組織建議，使用對象包含猴痘檢驗實驗室人員等暴露前預防，還有照顧猴痘患者醫護人員、患者家人或者密切接觸高暴露風險為主要對象。

疾管署今日也說明，國內於今年6月國際間猴痘疫情攀升及亞洲鄰近國家出現猴痘境外移入確診病例時，即召開專家會議並於6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，如發現符合猴痘病例定義之疑似個案，務必於24小時內通報衛生主管機關。

後續邀集感染症相關領域學者、傳染病防治醫療網各區指揮官諮詢，並依專家建議規劃採購/儲備抗病毒藥物及洽談安全性較高之MVA-BN疫苗，並研訂猴痘檢驗之實驗室操作標準流程、進行檢驗網絡佈建，提升檢驗量能。

另於6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。全球自今年5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至今年7月22日全球累計至少74國/地區報告16,836例確診，其中以歐洲及美洲區域疫情最嚴峻，累計病例前五名分別為西班牙、美國、德國、英國、法國。

疾管署呼籲，基於上述49個國家旅遊疫情提升至第二級，當地可能已具社區傳播風險，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。