竹縣+624　衛生局籲：盡快施打嬰幼兒莫德納、成人第4劑

▲新竹縣今日新增624例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣今日新增624例本土確診案例，居家隔離678人、居家照護列管人數2718人 ，今年統計至7月23日為止，累計確診人數11萬2871人。
新竹縣衛生局提醒，為協助嬰幼兒及早建立對新冠病毒的免疫能力，避免確診後導致重症及死亡風險，新竹縣縣內52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所自22日起已開放6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，以及COVID-19疫苗第二次追加劑(第4劑)接種作業，實施對象為因工作需求需出國的18歲以上民眾與50歲以上成人，提醒符合接種資格的民眾應儘速接種，以獲得保護力。
另外，根據疾病管制署資料統計，今年截至目前國內共累計5例登革熱境外移入病例，分別來自越南3例及印尼2例移入，目前尚無本土病例，由於國內已進入登革熱流行季節，加上近期各地皆有豪大雨發生，且氣溫偏高，呼籲民眾清理環境積水容器，避免於病媒蚊生長。
竹縣衛生局呼籲，民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源，若有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源。另外，請加強防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險，如有出現疑似症狀應儘速就醫，以利院所即時通報及治療。
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