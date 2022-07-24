　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣+624　衛生局籲：盡快施打嬰幼兒莫德納、成人第4劑

▲０７２４新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣今日新增624例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增624例本土確診案例，居家隔離678人、居家照護列管人數2718人 ，今年統計至7月23日為止，累計確診人數11萬2871人。

新竹縣衛生局提醒，為協助嬰幼兒及早建立對新冠病毒的免疫能力，避免確診後導致重症及死亡風險，新竹縣縣內52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所自22日起已開放6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，以及COVID-19疫苗第二次追加劑(第4劑)接種作業，實施對象為因工作需求需出國的18歲以上民眾與50歲以上成人，提醒符合接種資格的民眾應儘速接種，以獲得保護力。

另外，根據疾病管制署資料統計，今年截至目前國內共累計5例登革熱境外移入病例，分別來自越南3例及印尼2例移入，目前尚無本土病例，由於國內已進入登革熱流行季節，加上近期各地皆有豪大雨發生，且氣溫偏高，呼籲民眾清理環境積水容器，避免於病媒蚊生長。

竹縣衛生局呼籲，民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源，若有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源。另外，請加強防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險，如有出現疑似症狀應儘速就醫，以利院所即時通報及治療。
►戲水斷指童現況曝！撿回接上仍發黑　她怒轟肇事3童媽帶頭落跑

►新竹氣象站主任突倒地無心跳　一連幸運巧合強關鬼門成功續命

►無經驗卻得標新竹球場　他曝「狂包市府工程」還有限制性招標

[廣告]請繼續往下閱讀...

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
高雄烈日騎車酷刑！「99秒紅綠燈」目送輕軌空車廂　網炸鍋
1700萬床墊「入門款」1張300萬！　台中豪客一次買4張
起床出現「2症狀」要小心！　英專家：直接當確診
高雄捷運沒冷氣！被狂酸「預防性節電」　高捷回應了
姊弟住「2房2廳1衛」電費110元！　台北男揭省電祕密
12億新竹棒球場被罵翻　他曝：很多事是味全龍建議的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆+327！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　林右昌籲儘速施打

竹縣+624　衛生局籲：盡快施打嬰幼兒莫德納、成人第4劑

新竹球場「重生2天」就掰了！　他酸爆：恭喜小智，青史留名

極端氣候衝擊農業！　陳吉仲提2040年「供全國40%綠電」

石斑魚營養午餐安全問題遭疑！　漁業署：會不定期派員抽查

亞洲最大鳥園草屯開幕！精密科技業者10多年「鳥」夢成真

花蓮光復再飆40.4度　新北板橋39.4度創設站20年新高

高雄捷運沒冷氣！天龍人狂酸「預防性節電」　高捷公司回應了

竹市+526　市府籲：滿6月以上寶寶可開始注射疫苗

找到70歲公公了！網紅人妻曝「最大救命恩人」：萬幸台北這樣的好

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

大口狂灌聖河水沒在怕！　印度官員喝完2天後進院

基隆+327！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　林右昌籲儘速施打

竹縣+624　衛生局籲：盡快施打嬰幼兒莫德納、成人第4劑

新竹球場「重生2天」就掰了！　他酸爆：恭喜小智，青史留名

極端氣候衝擊農業！　陳吉仲提2040年「供全國40%綠電」

石斑魚營養午餐安全問題遭疑！　漁業署：會不定期派員抽查

亞洲最大鳥園草屯開幕！精密科技業者10多年「鳥」夢成真

花蓮光復再飆40.4度　新北板橋39.4度創設站20年新高

高雄捷運沒冷氣！天龍人狂酸「預防性節電」　高捷公司回應了

竹市+526　市府籲：滿6月以上寶寶可開始注射疫苗

找到70歲公公了！網紅人妻曝「最大救命恩人」：萬幸台北這樣的好

「職棒先修班」啟動　U18中華隊集訓安排二軍練習賽

揪辣妹玩調教SM！他蒙眼被上銬...爽完驚覺約到男兒身

時代力量七週年黨慶席開60桌　縣市首長參選人同台展現團結

張志豪歸隊立刻先發！當初自請下二軍：擔憂沒貢獻

新竹棒球場缺失多！黃珊珊：該有人負責　天母棒球場「無碎石問題」

張文綺曝遭前任封鎖！「扯鈴王子」新戀情大方送祝福

傳民營金控想併南山人壽！　搶買潤泰新、潤泰全

科學168教育博覽會人氣爆棚　嘉義市住房率直逼滿房

獨／同地點連兩起！2女登唐麻丹山迷路受傷　搜救人員疲於奔命

師傅來修廁所窗外出現「一坨黑黑馬賽克」　進房6貓全消失媽暈倒

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

12億vs.8千萬！他貼新竹、天母「球員休息室」對比照

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

誇張畫面！12億新竹球場「女廁無法鎖門」

人妻藉林志穎機會教育！兒崩潰2句惹哭網

新竹球場噴12億　一半經費全用在這

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

鬼門關前走一遭！林志穎3巧合幸運逃死

新竹球場「攝影機底下有坐人」！他驚：會壓死人

少年雞尻槍痛求診　醫驚「整個都垢」小心斷根

球迷下樓梯扯見1問題　網酸：桃園要警惕

4歲小少爺「亂塗鴉」筆頭炸了！店員超怒

更多熱門

相關新聞

竹市+526　滿6月以上寶寶打疫苗

竹市+526　滿6月以上寶寶打疫苗

新竹市今（24）日新增526例確診個案，今（111）年以來累積82,608例，居家照護者為3,947人，居家隔離為986人。

猴痘抗病毒藥物買到了！疾管署曝「最快抵台時間」

猴痘抗病毒藥物買到了！疾管署曝「最快抵台時間」

再增2兒少MIS-C！16歲女「曾打2劑疫苗」染疫1個半月後發病

再增2兒少MIS-C！16歲女「曾打2劑疫苗」染疫1個半月後發病

快訊／本土+21460！縣市分布曝光　新北最多

快訊／本土+21460！縣市分布曝光　新北最多

快訊／今增65死！本土+21460、境外+277

快訊／今增65死！本土+21460、境外+277

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

廖家儀等紅燈遭追撞！傷勢曝光

快訊／國家警報響！08：32規模5.2地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面