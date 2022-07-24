日本研究：「這性別」更容易出現新冠後遺症　咳嗽掉髮最常見

▲日本近期受到BA.5疫情影響，爆發第7波疫情。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一項研究顯示，女性更有可能受到新冠後遺症影響，症狀多為咳嗽、掉髮及味覺異常。其中一個原因可能是男女免疫系統不同。

每日新聞報導，這份研究由京都大學人類免疫學教授上野英樹主導，團隊針對70多名出現後遺症的新冠患者血液樣本進行研究，其中也包括去年夏天引爆疫情的Delta確診者血液。

結果發現，後遺症隨著T細胞的數量與類型有所變化。舉例來說，出現強烈呼吸困難與心悸症狀的女性，體內消除病毒、抑制過度免疫活動的T細胞數量極高。上野英樹表示，女性向來比男性更容易罹患類風濕性關節炎等自體免疫疾病，而女性免疫反應模式可能與她們對自體免疫疾病及新冠後遺症的敏感性有關。

對於男性來說，可能是另種機制造成後遺症出現。依據研究，出現注意力不集中與憂鬱症狀較為嚴重的男性確診者，T細胞總數較低。

▲女性常見的後遺症為咳嗽、掉髮、頭痛及嗅味覺功能異常。（圖／路透，下同）

另方面，依據厚生勞動省研究小組所進行的大規模調查，男性與女性的新冠後遺症存在差異。研究團隊針對2020年1月至2021年2月期間染疫住院約1000名18歲以上患者進行調查，並分別在確診後3個月、6個月、1年的時間點進行追蹤。

結果發現，46.3%確診者在染疫3個月後出現1個以上症狀，有40.5%確診者在6個月後出現1個或多個症狀，儘管隨著時間推移，持續出現後遺症的人數有所下降，但1年後仍有33%的人受後遺症所苦。

若按照性別，有43.5%男性及51.2%女性在確診後3個月出現症狀，而女性常見的後遺症為咳嗽、掉髮、頭痛及嗅味覺功能異常。厚生勞動省得出結論，「女性在確診後3個月出現後遺症的比例明顯更高」。