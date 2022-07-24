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台東+222　衛生局：密切接觸者應落實防疫措施

▲台東今增222位確診案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今增222位確診案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣24日新增222位確診者，186名民眾戶籍或居住地分在台東、36名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案39716人、居隔者967人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/23下午16點為止，住院收治人數為37、加強版集中檢疫所為21人、居家照護現管人數有1827人。

台東縣衛生局表示，縣內目前共有8養護、4監所群聚事件監控中，今日共新增5例確診個案，為養護機構人員(4住民、1員工)，其餘類別機構無新增。

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台東縣衛生局表示，5月8日起中央診對密切接觸者僅針對確診個案同住親友及同寢室友匡列，密切接觸者又分已接種3劑新冠疫苗可選擇0+7或3+4；而未接種滿3劑應執行3+4，衛生單位針對0+7和3+4皆會發放3劑家用快篩試劑，但接觸者通知單僅針對選擇3+4接觸者發放。其他像是職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施，衛生單位不會開立隔離通知書。

衛生局再次提醒密切接觸者居家隔離期間應落實1.除緊急就醫或避免生命危險、緊急危難以外，需在自己房內或家中不得外出。2.於居家隔離第3天或有症狀就應快篩一次;如為自主防疫期間則需注意。3.外出者應每2天快篩一次，確認陰性才可外出。4.自主防疫期間可以上班、外出採買民生用品。不得上課、參加聚會、聚餐、公眾集會或非急迫性就醫(例如體檢、定期回診)。

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