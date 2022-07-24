　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本變得比韓國更加貧窮！　專家點出「關鍵原因」：日企正在衰退

▲▼經濟學者認為日本變得比南韓更加貧窮，很大原因在於日圓持續弱勢、貶值。（圖／CFP）

▲經濟學者認為日本變得比南韓更加貧窮，很大原因在於日圓持續弱勢、貶值。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

在美元持續強勢下，經濟前景極度不明朗的日本面臨日圓持續貶值的窘境，對此日本著名經濟學者野口悠紀雄擔憂，日本恐怕將變得比韓國還要更貧窮，因為在匯率換算後，日本的人均GDP變得比韓國還要更低。

根據韓媒《News1》，日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄在日本經濟期刊《東洋經濟日報》專欄發文表示，日本的人均GDP不僅變得比南韓還要低、更不到美國一半以上的水準，「這不單單顯示出數據變化，而是日本人真的變得更加貧窮，代表著日本企業正呈現衰退景象。」

野口悠紀雄表示，今年年初日圓兌美元的匯率雖是115比1，但到了7月14日卻呈現139比1的狀態，顯示雖然其他國家的貨幣與美元相比仍呈現弱勢，但唯獨日圓貶值的現象卻更加嚴重。

野口悠紀雄分析人均GDP在經過匯率換算後的變化，「今年7月中旬美元兌韓元的匯率為1比1316.35，因此南韓的人均GDP為3萬1902美元；而反之以日圓兌美元匯率139比1去換算，日本的人均GDP為3萬1782美元，這比南韓還要來得更低。」

野口悠紀雄認為，雖然原先預估南韓、台灣會因為薪資成長率高，使得人均GDP最後超越日本，但因為近來日圓持續弱勢，恐怕將導致這種情況加速到來，「至於美國的人均GDP為7萬6027美元，日本只佔其中的40%，2020年日本的日均GDP則是美國的6成多一點點，不到短短2年的時間，日本便跌至美國一半都不到的水準。」。

野口悠紀雄分析，「日本在開始安倍經濟學以前的2012年，雖然日本人均GDP水準與美國相當、更是南韓的近2倍，但之後卻經歷急遽變化，而日本2021年的人均GDP雖然還是比南韓高出約15.7%，但在日圓持續貶值後，日本已經被南韓超越了。」

就算從上市公司市值來看，日本的企業依舊呈現落後狀態。野口悠紀雄表示，「在日本排行第一名的豐田汽車（TOYOTA），其市值為2110美元、全球排行第39名，遠遠落後市值4339美元、全球排行第11名的台灣台積電（TSMC），至於南韓三星電子的市值則為2991美元、全球排行第25名。」

野口悠紀雄向日本警告，若對現況束手無策，恐怕日圓弱化的情勢依舊會持續進行。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
女溯溪卡石縫1天1夜亡　救難人員護頭暖喊「忍耐一下」
生日送媽「8萬元蛋糕」　本體真面目曝光！萬人驚呆
研究：「這性別」更容易出現新冠後遺症
沒有中間人！　江宏傑「聯繫福原愛」靠這方式
連傷5球員新竹球場成「地獄球場」　檢察官全程監看也搖頭
廁所門裝反誰建議？網稱王浩宇甩鍋味全龍　本人告了！
小情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本研究：「這性別」更容易出現新冠後遺症　咳嗽掉髮最常見

日本變得比韓國更加貧窮！　專家點出「關鍵原因」：日企正在衰退

精蟲上腦！澳洲情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍慘了

北韓民心渙散！連3年辦老兵大會「鞏固思想」　金正恩恐提及核試

裴洛西訪台恐招中國「回應」　華郵：美軍擬派航母戰機護航

自民黨高市早苗：繼承安倍遺志「強化日台關係」

大阪驚見「二戰未爆彈」派自衛隊拆除　2000人疏散列車停駛

星座血型落伍了！　南韓年輕人風靡「16種人格類型」測驗

環團人士「刻意玷污」650年世界名畫　白色黏液還沾在上面

烏克蘭驚爆：普丁出訪伊朗「派的是替身」！　這行為不一樣了

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

天使拉拉「自己拿藥吃」14顆一口吞！完全不怕苦

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

日本研究：「這性別」更容易出現新冠後遺症　咳嗽掉髮最常見

日本變得比韓國更加貧窮！　專家點出「關鍵原因」：日企正在衰退

精蟲上腦！澳洲情侶公然在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍慘了

北韓民心渙散！連3年辦老兵大會「鞏固思想」　金正恩恐提及核試

裴洛西訪台恐招中國「回應」　華郵：美軍擬派航母戰機護航

自民黨高市早苗：繼承安倍遺志「強化日台關係」

大阪驚見「二戰未爆彈」派自衛隊拆除　2000人疏散列車停駛

星座血型落伍了！　南韓年輕人風靡「16種人格類型」測驗

環團人士「刻意玷污」650年世界名畫　白色黏液還沾在上面

烏克蘭驚爆：普丁出訪伊朗「派的是替身」！　這行為不一樣了

新竹球場投手丘偏低　牛棚投手尿急跑好遠

台南最新水上棧道啟用！看水漾森林、賞夕陽　住進絕美星空豪華帳篷

熱到爆！吹冷氣前「多1小動作」　台電證實：電費能省215元

金廣鉉關注前兄弟洋投象魔力　SSG教頭宣布27日升一軍

你的雪花牛不是雪花牛？營養師揭真相　熱量爆表「霜降也有假」

戴資穎、周天成台北賽都奪生涯第4冠　追平最多2組地主奪冠紀錄

惡霸犬愛上鄰居家「吹電扇玩水」每天串門子　媽笑：要吃飯才回來

男偶像爆經紀公司吸血惡行！　逼簽20年約「想解約需付3.5億」

尖峰時間災難　她搭捷運遇「1恐怖NG行為」：熱呼濕透的！

全台網紅冠軍牛肉麵Archer　王令麟親訪食用大表肯定

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

專家：起床出現「2症狀」直接當確診新冠

起飛前爆炸！機長「棄數百乘客」先逃了

即／WHO宣布：猴痘為全球公衛「緊急情況」

北韓11歲女童靠流暢英語爆紅！神秘身分曝

送貨員病逝！正宮和女友悲痛輕生　獨留前妻13歲兒

情侶飛南韓首日確診　8天自由行7天在隔離

情侶在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍

普丁爆派替身訪伊朗　這行為不一樣了

金融時報：中國警告美方　可能軍事回應裴洛西訪台

譚德塞宣布猴痘為國際公衛緊急事件　創史上首例

俄炸敖德薩　聯合國歐盟譴責俄毀約

紐約男自曝「2周猴痘地獄」：如廁痛到尖叫

等不到「吳柏毅」了　他跑外送被人推下橋

更多熱門

相關新聞

日本研究　這性別易出現新冠後遺症

日本研究　這性別易出現新冠後遺症

日本一項研究顯示，女性更有可能受到新冠後遺症影響，症狀多為咳嗽、掉髮及味覺異常。其中一個原因可能是男女免疫系統不同。

北韓連3年辦老兵大會　金正恩恐提及核試

北韓連3年辦老兵大會　金正恩恐提及核試

高市早苗：繼承安倍遺志　強化日台關係

高市早苗：繼承安倍遺志　強化日台關係

日本拆除1噸二戰未爆彈　2000人疏散

日本拆除1噸二戰未爆彈　2000人疏散

南韓年輕人風靡「16種人格類型」測驗

南韓年輕人風靡「16種人格類型」測驗

關鍵字：

日韓要聞日本日圓南韓人均GDP

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

廖家儀等紅燈遭追撞！傷勢曝光

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

「食蟻獸」來看診　獸醫見真相笑翻

看謎片男主角好眼熟...驚覺片中AV男優「是親弟」

林口長庚組團！林志穎若「臉部重建」至少治療1年

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面