日本變得比韓國更加貧窮！　專家點出「關鍵原因」：日企正在衰退

▲經濟學者認為日本變得比南韓更加貧窮，很大原因在於日圓持續弱勢、貶值。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

在美元持續強勢下，經濟前景極度不明朗的日本面臨日圓持續貶值的窘境，對此日本著名經濟學者野口悠紀雄擔憂，日本恐怕將變得比韓國還要更貧窮，因為在匯率換算後，日本的人均GDP變得比韓國還要更低。

根據韓媒《News1》，日本一橋大學榮譽教授野口悠紀雄在日本經濟期刊《東洋經濟日報》專欄發文表示，日本的人均GDP不僅變得比南韓還要低、更不到美國一半以上的水準，「這不單單顯示出數據變化，而是日本人真的變得更加貧窮，代表著日本企業正呈現衰退景象。」

野口悠紀雄表示，今年年初日圓兌美元的匯率雖是115比1，但到了7月14日卻呈現139比1的狀態，顯示雖然其他國家的貨幣與美元相比仍呈現弱勢，但唯獨日圓貶值的現象卻更加嚴重。

野口悠紀雄分析人均GDP在經過匯率換算後的變化，「今年7月中旬美元兌韓元的匯率為1比1316.35，因此南韓的人均GDP為3萬1902美元；而反之以日圓兌美元匯率139比1去換算，日本的人均GDP為3萬1782美元，這比南韓還要來得更低。」

野口悠紀雄認為，雖然原先預估南韓、台灣會因為薪資成長率高，使得人均GDP最後超越日本，但因為近來日圓持續弱勢，恐怕將導致這種情況加速到來，「至於美國的人均GDP為7萬6027美元，日本只佔其中的40%，2020年日本的日均GDP則是美國的6成多一點點，不到短短2年的時間，日本便跌至美國一半都不到的水準。」。

野口悠紀雄分析，「日本在開始安倍經濟學以前的2012年，雖然日本人均GDP水準與美國相當、更是南韓的近2倍，但之後卻經歷急遽變化，而日本2021年的人均GDP雖然還是比南韓高出約15.7%，但在日圓持續貶值後，日本已經被南韓超越了。」

就算從上市公司市值來看，日本的企業依舊呈現落後狀態。野口悠紀雄表示，「在日本排行第一名的豐田汽車（TOYOTA），其市值為2110美元、全球排行第39名，遠遠落後市值4339美元、全球排行第11名的台灣台積電（TSMC），至於南韓三星電子的市值則為2991美元、全球排行第25名。」

野口悠紀雄向日本警告，若對現況束手無策，恐怕日圓弱化的情勢依舊會持續進行。

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