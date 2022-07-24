林佳龍肯定侯友宜改造五股垃圾山　「我也把后里變成花田綠廊」

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜林口竹林山觀音寺。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍24日表示，新北市長侯友宜日前提到五股垃圾山的改造，他覺得這是侯友宜很好的政績，而自己在擔任台中市長任內，也把后里的垃圾山改造成花田綠廊，甚至解決大梨山地區30年的垃圾山問題，這些都是城市治理的基本工作，新北市現在需要的是大翻新。

林佳龍上午在民進黨新北市議員賴秋媚、何淑峯、陳科名、前民進黨立委李顯榮、呂孫綾等人的陪同下，前往新北市林口參拜竹林山觀音寺。

林佳龍會後受訪時指出，自己昨天才去參加五股的雲林同鄉會大會，包括五股交流道的建設、五股的捷運路線，都是在他的交通部長任內核定，至於侯友宜一直提到的五股垃圾山改造，「我覺得這是很好的政績，也是城市治理的基礎工作」。

林佳龍也說，就像是他在擔任台中市長的時候，自己也把后里的垃圾山改造成花田綠廊，甚至是舉辦台中花卉博覽會的花海，「還有在大梨山地區垃圾山已經積30年，也是我任內把它解決掉」。

林佳龍認為，這些事情就都是城市治理的基本工作，新北市現在最重要的是大翻新，需要透過跨域治理，創造共贏的發展，不只是本位主義。

林佳龍表示，今天他來到林口的竹林山觀音寺參拜，主要是地方很期待林口交流道增設南出北入的匝道，自己先前來到這邊祈求觀音佛祖的保佑，後來也順利地找到路、地與錢，所以今天他是前來還願。

林佳龍也提及，昨天大家看到新北市板橋新埔國小停車場的建設，「這些都是中央包括交通部的補助，我們不會居功」，但是五股能夠有這樣垃圾山的改造，「我們是應該很肯定」。

不過，林佳龍認為，城市的發展除了這些基礎的工程，還有很多需要跨域治理的地方，特別是打造新北市成為未來台灣的新都，在大翻新後帶動首都圈能夠共榮、共好的發展，這個是現在更重要的事情。