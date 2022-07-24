國民黨議員單膝下跪感謝侯友宜　林佳龍諷：好像從市長口袋拿出錢

▲民進黨新北市長參選人林佳龍參拜林口竹林山觀音寺。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

新北市板橋新埔國小整建校舍日前啟用，國民黨新北市議員周勝考突然單膝下跪，感謝新北市長侯友宜投入教育建設，民進黨新北市長參選林佳龍表示，市議員應該監督市政府，怎麼會失態到下跪，自己也會引以為戒，避免讓外界誤會這些重大的建設，「好像是從市長的口袋拿出錢的」。

林佳龍上午在民進黨新北市議員賴秋媚、何淑峯、陳科名、前民進黨立委李顯榮、呂孫綾等人的陪同下，前往新北市林口參拜竹林山觀音寺。

林佳龍會後受訪時表示，在民主社會向政府官員下跪很罕見，包括市議員、里長都是民意代表，「市議員應該監督市政府，怎麼會去失態到下跪」，很多地方的建設都是政府應該做的，現在卻變成要千拜託、萬拜託，做好後還要用「下跪」這麼激動的方式來表達感謝。

林佳龍也說，「我們作為政府官員，也要自我反省一下」，以新埔國小的建設來說，裡面有五成以上的預算，都是來自中央政府，特別是老舊校校舍的改建以及停車場的建設，其中有一部分還是來自交通部。

林佳龍認為，如果政府有補助預算進行建設，民意代表就要這麼激動地下跪，「那我們真的以後會很緊張」，感恩的心要有，但是不要用如此違反民主時代的方式，政府的存在是民有、民治與民享，政府要為人民服務、不要攬功，「讓這些議員都覺得這只是某一個人的恩賜」。

林佳龍說明，人民的納稅錢經過政府編列、議會審查通過，這是政府應該做的事情，不要有這種錯誤的示範，「我們也要引以為戒，避免讓外界誤會這些重大的建設，好像是從市長的口袋拿出錢的」，這些都是人民的納稅錢，很多還是來自交通部在內的中央部會補助款。

林佳龍表示，自己擔任過交通部長，隨時列管這些停車場的進度，交通部補助新北市政府超過40億元的停車場建設經費，但是現有的23座進度只有5成左右，「還在設計、規劃中，連發包都沒有」，當然就會讓工程延宕、預算必須追加，導致建設越來越困難，這個是惡性循環。

林佳龍也說，新北市的停車場數量是各縣市最多，是中央政府補助最多、但是進度最緩慢的縣市，「這個是有數字的，不用再去強辯」，新北市政府應該趕快把這些停車場蓋好，地方政府如果執行不力，導致工程延宕或預算不斷增加，中央與地方政府應該徹底檢討，大家一起改進。