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iPhone 14量產在即！　富士康深圳廠招工獎金提高逾2成至2.9萬搶人

▲鴻海富士康。（圖／路透）

▲鴻海富士康。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

距離蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 14在9月發表會已進入倒數階段，據了解，iPhone 14早已開始試產，8月進行量產，為滿足量產工作需求，中媒今日報導，富士康深圳龍華廠區蘋果iPhone組裝業務招工獎金提高至人民幣6480元（約台幣2.9萬元），比起約一周前、7月19日，該廠區招工獎金人民幣5280元（約台幣2.4萬元）調幅超過2成。

法人指出，根據往年蘋果產品發佈規劃，今年9月蘋果將發佈新一代手機，蘋果產業鏈也7~8月份開始拉貨試產、進入量產，目前已告知供應商，預計上市後初期銷量將高於1年前的iPhone 13系列。

根據《中國證券報》報導，從招聘仲介人士處獲悉，為滿足iPhone14量產工作需求，富士康數位產品事業群（iDPBG，integrated Digital Product Business Group）深圳龍華廠區蘋果iPhone組裝業務招工獎金提高至人民幣6480元。

根據公開資料顯示，數位產品事業群是富士康集團旗下的事業群之一，主要在於高科技產品研發及製造，也是富士康旗下負責iPhone組裝的業務部門，目前在深圳、成都、鄭州、歐洲捷克等地有製造基地。
 

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