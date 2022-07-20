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大陸 大陸焦點 特派現場

富士康大舉招攬大學生　試用期起薪最高超6萬

▲深圳富士康觀瀾科技園區。（圖／CFP）

▲深圳富士康觀瀾科技園區。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼iPhone 14量產在即，蘋果手機代工一哥鴻海集團在大陸的富士康，19日被曝進入招工「搶人」階段。富士康招3747名應屆大學生的話題，甚至登上微博熱搜。據悉，富士康在微信公眾號發文稱，2022年度，富士康菁幹班共招募應屆大學畢業生3747人，這些應屆大學畢業生將進入的崗位，包括工業網際網路、研發、管理、技術、市場及職能6大類。

這些被招入富士康的應屆大學畢業生的畢業院校，既包括雪梨大學、香港城市大學、曼徹斯特大學等海外及港澳院校，也包括湖南大學、華南理工大學、中南大學、山東大學、西南交通大學、吉林大學等大陸國內知名高校。

值得注意的是，2022年富士康菁幹班的招募數量，相比2021年增長近50%，2017年至今，富士康菁幹班已累計招募應屆大學畢業生超2.1萬人。富士康集團董事長劉揚偉表示，期望菁幹班儘快完成角色轉換，實現從大學生到工程師的躍進。

資料顯示，富士康集團的主營業務是製造代工科技產品，客戶包括蘋果、諾基亞、戴爾、惠普、英特爾等。富士康集團已經連續6年，位居世界500強企業前30位。2021年，富士康集團實現營收1.35萬億元（人民幣，下同），年增率增長11.92%；2022年上半年，富士康集團實現營收約6656億元，較2021年同期增長了8.08%。

據《第一財經日報》報導，富士康內部人士透露，這些畢業生試用期起薪最高達到1.5萬人民幣（約新台幣6.64萬），但該金額並未得到官方證實。

此外，富士康除了招聘應屆畢業生以外，還在大量招收工廠工人。現有消息顯示，蘋果iPhone 14系列產品或將在8月份開始投入量產，其需求可能還會強於iPhone 13系列，這讓富士康不得不招收大量工人。據悉，富士康鄭州工廠自7月17日開始，招工獎金最高為每人1萬元人民幣（約新台幣4.42萬元），而位於深圳的富士康工廠推薦獎金也達到了5280元。

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