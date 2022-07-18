iPhone 14系列要來了！　富士康iDPBG祭4.2萬獎金搶人

▲iPhone 14系列預計8月量產。（圖／翻攝自iupdate）

記者張靖榕／綜合報導

iPhone14系列據稱已經開始試產，蘋果（Apple Inc.）計畫於8月進行量產，並已通知相關供應商時程，預計上市後的初期銷量，將會比一年前的iPhone13 系列更高。

《中國證券報》報導，富士康事業群（iDPBG，integrated Digital Product Business Group）深圳廠區17日持續招募新員工，據指出是為了滿足iPhone14組裝工作的人力需求，目前富士康方面並無正面回應。

報導稱iDPBG事業群目前設定，內部推薦獎金每人5280元人民幣（約新台幣2.4萬元），推薦人領1200元、受推薦人領4080元，比6月底每人3480元獎金更高。製造部門關鍵職務每人獎金為9000元至9500元（4.2萬元），代表富士康進入招工「搶人」階段。

IT之家報導，富士康iDPBG事業群16日發布消息表示今年高峰期提前，鄭州廠區自17日起，每人返費獎勵1萬元人民幣；6月招聘的見習生，獎金則是每人6000元。

富士康表示，現在是全年返費獎勵最高階段，「高峰期提前到來，錯過這州，再等一年！」

iDPBG為富士康集團旗下事業群，專門負責iPhone組裝並針對高科技產品進行研製，目前iDPBG已開啟招聘職位851個。