iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果近年來一直持續希望進行環保措施，現在除了不附上充電頭之外，iPhone 13盒裝也移除了SIM卡針，根據外媒報導，蘋果可能即將淘汰實體卡槽，預計今年就會看到使用eSIM 的 iPhone 14。

根據蘋果官方，eSIM 是一種數位 SIM 卡，可讓啟用電信業者的行動方案，而不需要使用實體的 nano-SIM 卡。 在 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13 和 iPhone 13 mini 上，您可以搭配兩個已啟用的 eSIM 或一張 nano-SIM 卡和一個 eSIM 來使用雙 SIM 卡功能。 iPhone 12 機型、iPhone 11 機型、iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 具備使用 nano-SIM 卡和 eSIM 的雙 SIM 卡功能。

目前eSIM 的技術已經在亞洲、歐洲逐漸風行，消費者可以更自由的切換電信公司，只需要網路下載安裝，就可以使用，且目前智慧型手機不論是安卓或是iOS系統都已經漸漸希望轉移到eSIM上。

GlobalData數據分析師也認為，依照目前的發展趨勢，iPhone全面使用eSIM只是「時間問題」，表示蘋果不會一口氣全面換成eSIM，但有可能最快今年的iPhone 14就會出現eSIM的特別版。之前也有分析師認為，iPhone會逐漸走向全面「無孔化」。