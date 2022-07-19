　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果近年來一直持續希望進行環保措施，現在除了不附上充電頭之外，iPhone 13盒裝也移除了SIM卡針，根據外媒報導，蘋果可能即將淘汰實體卡槽，預計今年就會看到使用eSIM 的 iPhone 14。

根據蘋果官方，eSIM 是一種數位 SIM 卡，可讓啟用電信業者的行動方案，而不需要使用實體的 nano-SIM 卡。 在 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13 和 iPhone 13 mini 上，您可以搭配兩個已啟用的 eSIM 或一張 nano-SIM 卡和一個 eSIM 來使用雙 SIM 卡功能。 iPhone 12 機型、iPhone 11 機型、iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 具備使用 nano-SIM 卡和 eSIM 的雙 SIM 卡功能。

目前eSIM 的技術已經在亞洲、歐洲逐漸風行，消費者可以更自由的切換電信公司，只需要網路下載安裝，就可以使用，且目前智慧型手機不論是安卓或是iOS系統都已經漸漸希望轉移到eSIM上。

GlobalData數據分析師也認為，依照目前的發展趨勢，iPhone全面使用eSIM只是「時間問題」，表示蘋果不會一口氣全面換成eSIM，但有可能最快今年的iPhone 14就會出現eSIM的特別版。之前也有分析師認為，iPhone會逐漸走向全面「無孔化」。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
快訊／18縣市大雨特報！　午後雷雨全面開炸　
快訊／雞蛋缺翻了「每天少100萬顆」　明起批發價漲2元
快訊／男女躲查緝墜7樓！　女成肉墊慘遭壓死
快訊／彰化吊車吊掛物5樓墜落　砸中堆高機駕駛命危
吳宗憲準備當阿公！　女兒懷孕了
騎車免戴口罩！　2點風向一面倒「誰敢不戴」
快訊／國家警報響了！　大雷雨警戒範圍出爐
即起戶外散步、工作都免戴口罩！　8月可能再繼續放寬
25天內二度確診症狀更嚴重！　本月已639人通報「重複感染」
台南老店阿江鱔魚無預警休業！　鄰居曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

實現把電影院搬回家夢想！Sony指定機種買就送Sony BRAVIA CORE影音平台

相機又「更凸」　爆料：模組將超出手機4mm

iPhone 13太熱門！全球Q2手機出貨量大跌9%　蘋果市佔卻攀升

5G上網哪支手機最快？三星旗艦機蟬聯冠軍

不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

讓電動車更省電！Google地圖更新　量身訂做行駛路線

最快下周到貨　蘋果官網正式開賣M2 MacBook Pro

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

實現把電影院搬回家夢想！Sony指定機種買就送Sony BRAVIA CORE影音平台

相機又「更凸」　爆料：模組將超出手機4mm

iPhone 13太熱門！全球Q2手機出貨量大跌9%　蘋果市佔卻攀升

5G上網哪支手機最快？三星旗艦機蟬聯冠軍

不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

讓電動車更省電！Google地圖更新　量身訂做行駛路線

最快下周到貨　蘋果官網正式開賣M2 MacBook Pro

土城王歷經「八年抗戰」整合運校段　將蓋4字頭住辦大樓

《律師禹英禑》甜蜜劇透曝光！姜泰伍眼神甜出汁　披外套飄曖昧情

快訊／午後雷雨全面開炸！18縣市「大雨特報」

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

「眼盲吉娃娃」生理時鐘超準！7點半上樓睡覺　還能分辨客廳房間

台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

北韓電影也瘋「哥吉拉」！看吃鐵怪獸拆毀皇宮　日本製作絕版公仔

雞蛋缺翻了「每天少100萬顆以上」！　明起批發價漲2元

林佳龍強調誠實與品格　藍正妹發言人：誰說24次不選新北卻硬選

韭菜餡塞入整隻鮮蝦！高雄手工水餃最便宜只賣3元　還有冷凍宅配

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

3C家電熱門新聞

5G上網哪支手機最快？三星旗艦機蟬聯冠軍

Netflix新政策救虧損　這些國家用戶「共享帳號」將額外付費

免費下載陷阱！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」

不只是合作夥伴？分析師：微軟有可能收購Netflix

台灣蘋果「Back To School」方案提前曝　官方可能送這禮物

相機又「更凸」　爆料：模組將超出手機4mm

全球Q2手機出貨量大跌9%　蘋果市佔攀升

iPhone救人再添一樁　能幫士兵「擋子彈」

蘋果直營店爆雷！學生BTS方案「贈品曝光」

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

Sony指定機種買就送BRAVIA CORE

SONY旗艦機皇降1.2萬　iPhone也入榜

iPhone 14要來了！　富士康iDPBG祭4.5萬獎金搶人

帳單暴漲！Google Play又現8款惡意App　偷訂閱高額付費項目

更多熱門

相關新聞

相機又「更凸」　爆料：模組將超出手機4mm

相機又「更凸」　爆料：模組將超出手機4mm

iPhone 14系列又有最新爆料，根據外媒AppleInsider指出，iPhone 14 Pro Max預計將比 iPhone 13 Pro Max 稍厚，目前也有一組新的示意圖出現，從圖片看來，與之前爆料傳出的手機尺寸一致，相機突起會比前代更加明顯。

iPhone 14要來了！　富士康iDPBG祭4.5萬獎金搶人

iPhone 14要來了！　富士康iDPBG祭4.5萬獎金搶人

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

平價大螢幕iPhone 14可能缺貨！　分析師報告：生產計畫嚴重落後

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

iPhone 14保護殼外流、規格大曝光　「機皇」電池容量縮水

iPhone 14保護殼外流、規格大曝光　「機皇」電池容量縮水

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面