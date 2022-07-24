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iPhone 14 Pro Max鏡頭模組升級曝！　史上最「激凸」胖了一圈

▲▼iPhone 14／Pro系列最新鏡頭模組曝光。（圖／翻攝微博「數碼閒聊站」）

▲最新鏡頭模組曝光。（圖／翻攝微博「數碼閒聊站」）

記者張靖榕／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）秋季發表會將近，iPhone 14系列新機成為矚目焦點，多項新消息接連流出。iPhone14 Pro Max又更上一層樓的鏡頭模組曝光後，更成為中國社群網站微博的熱搜話題，消息指iPhone14 Pro系列鏡頭將從1200萬躍升成4800萬高畫素，鏡頭因此「嚴重激凸」。

▲▼iPhone 14／Pro系列最新鏡頭模組曝光。（圖／翻攝微博「數碼閒聊站」）

▲iPhone 14 Pro系列延續前一代鏡頭排列設計，體積再增胖增厚。（圖／翻攝微博「數碼閒聊站」）

微博博主「數碼閒聊站」23日爆料，iPhone 14 Pro系列提升相機模組，高畫素超大後鏡頭直接讓模組體積大了一圈，該博主認為，蘋果手機在拍照體驗方面持續領先，現在畫素一舉提升後，沒有超長焦鏡頭成為僅剩的缺點。不過變大的鏡頭模組也成為iPhone歷代鏡頭「激凸」最嚴重的手機，將無法以鏡頭面朝下平放在桌上。

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

搶先曝光的照片顯示，iPhone 14與iPhone14 Pro Max鏡頭模組排列方式，將沿用前一代的對角線排列。從先前的一系列爆料來看，今年iPhone 14系列將分為2種尺寸、4款機型，並且許多方面將有提升，如全新的「驚嘆號」大尺寸螢幕，從模型機可看出螢幕左側同樣採長形打孔，右側圓孔設計，看起來就像一個驚嘆號。

此外還有升級支援自動對焦功能、更大光圈f/1.9的前鏡頭，以及畫素大升級的後鏡頭，支援4800萬畫素拍攝與8K的影片錄製，還有全新的A16晶片等。

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