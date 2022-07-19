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相機又「更凸」　爆料：模組將超出手機4mm

▲iPhone 14 Pro Max相機將更向外凸起。（圖／取自AppleInsider）

▲iPhone 14 Pro Max相機將更向外凸起。（圖／取自AppleInsider）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列又有最新爆料，根據外媒AppleInsider指出，iPhone 14 Pro Max預計將比 iPhone 13 Pro Max 稍厚，目前也有一組新的示意圖出現，從圖片看來，與之前爆料傳出的手機尺寸一致，相機突起會比前代更加明顯。

這張最新的iPhone 14系列示意圖由推特用戶 ShrimpApplePro 轉發百度貼吧「蘋果深圳富士康生產員」的貼文，與之前的圖表相比，尺寸似乎一致，唯一的差異僅有原先認為寬度為 77.58 毫米，而新的示意圖中為 78.78 毫米。

此外，圖片中還提供相機凸塊的厚度，機身厚度減去相機凸起​​為 7.85 毫米。若包含相機凸起部分，機身厚度為 12.02 毫米，也代表相機將凸出機身超過 4 毫米。先前在 iPhone 13 發布之前，有相關的透露資訊表示，蘋果將擺脫相機凸起，但根據目前看到的資訊，蘋果仍在新機上保留相同作法。

iPhone 12 Pro的鏡頭凸起高度為1.7mm，若是爆料準確，那這次的iPhone 14 Pro Max將會比iPhone 12 Pro多出將近2.5倍。

預計蘋果將在 9 月的秋季發表會中發布 iPhone 14 系列，預計將出現新的 iPhone 14 Max型號 來代替 mini ，為用戶提供一個「非Pro」的平價大螢幕機種。

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