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大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦指「九二共識」取得五大成果　朱鳳蓮：台灣連8年出席WHA

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國台辦今（22）日發布「九二共識」系列微講座第五集，由發言人朱鳳蓮介紹取得的重要成果，包括建立和增進了政治互信、兩岸協商取得積極成果、經濟合作擴大深化、各領域的交流蓬勃發展、雙方務實溝通妥善處理了涉外事務。

▲▼國台辦,九二共識 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

朱鳳蓮表示，2008年至2016年8年期間，兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對台獨的基礎上，推動兩岸關係實現了歷史性轉折，開創了和平發展新局面，取得了一系列豐碩成果，受到兩岸民眾的廣泛支持和國際社會的肯定。

朱鳳蓮介紹具體的五個方面重要成果，第一是建立和增進了政治互信，為兩岸交流合作、協商談判營造了良好環境，為維護台海和平穩定，保持兩岸關係正確發展方向和勢頭，提供了基本的保證。

她接著稱，第二是兩岸協商取得積極成果，提高了兩岸交流合作的制度化水平，海協會和台灣海基會舉行了11次領導人會談，簽署了23項協議，達成系列共識，國台辦和陸委會建立了常態化溝通機制，部門負責人實現了互訪，在2015年11月7日，兩岸領導人實現歷史性會晤，在兩岸關係發展進程中具有里程碑的意義。

▲▼國台辦,九二共識 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

▲國台辦發布「九二共識」系列微講座第五集。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

朱鳳蓮指出，第三方面成果是兩岸經濟合作擴大深化，厚植了兩岸民眾的共同利益，實現兩岸全面直接雙向「三通」，定期客運航班總班次每週增至890班，大陸客運航點增至61個；簽署實施《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），促進產業合作、深化金融合作，兩岸貿易投資提高到前所未有的水平，2015年兩岸貿易總額達到1885.6億美元，大陸批准台資項目2962項，實際使用台資15.4億美元。

她表示，第四是兩岸各領域的交流蓬勃發展，人員往來規模翻了一番，在2015年達到985.6萬人次，其中台灣居民來大陸549.86萬人次，兩岸同胞往來的深度和廣度前所未有。

朱鳳蓮最後指出第五方面，是兩岸雙方務實溝通，妥善處理了涉外事務，在不造成「兩個中國」、「一中一台」的前提下，妥善處理台灣以適當名義和身分，參與國際組織活動問題。

她舉例稱，台灣派員以中華台北名義、觀察員身分，連續8年出席世界衛生大會（WHA）；以中華台北名義、國際民航組織大會主席客人身分，列席2013年國際民航組織大會。

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