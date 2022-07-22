2022兩岸青年峰會開幕　劉結一：一如既往創造良好條件

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／翻攝 大陸國台辦官網）

記者任以芳／綜合報導

2022兩岸青年峰會昨21日在北京開幕，兩岸各界青年代表240多人參加。大陸國台辦主任劉結一在開幕式上致辭表示，認真落實習近平總書記重要指示，「一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。」對此，陸委會也提醒青年朋友提高警覺，‌‌小心活動背後潛藏的政治目的。

2022兩岸青年峰會昨上午在京開幕，大陸方面由中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，北京市委副書記、市長陳吉寧出席開幕式並致辭。台灣方面由中國國民黨副主席連勝文通過視訊祝賀兩岸青年共創雙贏，中國國民黨前主席洪秀柱向峰會發來賀信。開幕式舉行「台灣青年邊疆行系列活動」啓動儀式。北京大學教授林毅夫和全國青聯副主席、全海深載人潛水器「奮鬥者」號總設計師葉聰發表主旨演講。

劉結一致辭時則表示，2020年以來，由於民進黨當局阻撓和新冠疫情影響，兩岸交流面臨更多困難。但兩岸民眾走近走親的願望沒有減弱，各領域交流合作沒有停步，兩岸融合發展不斷推進和深化。盛夏時節，一系列豐富多樣的兩岸交流活動，已經或即將在大陸各地展開。

他說，很高興看到越來越多的台灣青年到大陸學習、工作、創業，融入這片熱土，實現人生夢想。在經濟建設、科學研究、文化藝術、教育衛生、社區治理、農業農村、脫貧攻堅、社會公益、疫情防控等各領域各項事業中，都有一大批台灣青年活躍在第一線。

▲ 2022兩岸青年峰會開幕 。（圖／翻攝 新華社）

劉結一表示，大陸和台灣是共同的家園，都是一家人，鼓勵台灣青年與大陸同事多交往，擴大「朋友圈」，多參加大陸各地的交流參訪活動，加深對大陸的了解，多向台灣同學和親朋好友介紹在大陸的所見所聞。希望更多在大陸台青做兩岸融合發展的「溝通者」、正能量的「傳播者」，讓更多台灣青年正向了解大陸。

劉結一也再次強調，中央台辦、國務院台辦將會同各地區各有關部門，認真落實習近平總書記的重要指示要求，「一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利」，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞，不斷完善相關政策和制度安排，把暖人心、辦實事的工作做得更多更好更實，讓廣大台灣青年在大陸學習安心、事業順心、生活舒心。

陳吉寧表示，「我們將一如既往為台灣青年提供更優的服務和更好的平台，繼續辦好京台科技論壇、京台青年創新創業大賽等活動，用好兩岸青年創新創業基地等平台，持續開展在京台生北京社會實踐等活動，促進兩岸青年交往交流。」

▲北京大學教授林毅夫 。（圖／翻攝 新京報）

另外，談到兩岸經濟合作前景，林毅夫認為，合則兩利，兩岸經濟是高度互補的。台灣現在人均收入水平比大陸高，代表科技產業水平比大陸高。大陸有廣大的市場，如果兩岸經貿能夠緊密合作，就能互利共贏。

當前，兩岸形勢復雜嚴峻，青年交流受到一定阻礙。林毅夫表示，「民族復興是兩岸的共同願望，歷史的潮流浩浩蕩蕩，兩岸青年應該攜手打破僵局，為民族復興作出貢獻。這個過程也為個人發展提供了更大舞台，提供了一個作出貢獻、留下歷史痕跡的事業。」

▲ 2022兩岸青年峰會邀請歐陽娜娜擔任大使 。（圖／翻攝 2022青年峰會官網）

2022兩岸青年峰會系列活動定於7月中旬至9月底在北京舉行，其間，北京將陸續開展25項系列配套活動和辦實事項目。請來台灣藝人歐陽娜娜以及大陸當紅小生陳曉擔任形象大使。

自2018年以來，北京市已成功舉辦4屆兩岸青年交流合作北京峰會。今年峰會舉辦規格進一步提升，並正式命名為「兩岸青年峰會」，內容安排更加豐富，規格提升。

針對近期雙城論壇、兩岸青年峰會這兩場兩岸交流，陸委會發言人邱垂正昨21日強調，國內各界參與方均應反映台灣主流民意與社會期待，政府支持對等尊嚴的交流活動，但若融入特定政治目的試圖統戰，將不利兩岸長期交流和發展。

邱垂正說，「我們也注意到中國大陸涉台及統戰部門，試圖透過各種包裝活動拉攏我青年學生參與交流，並且在活動中融入特定的政治目的，類此企圖與政治干預交流的舉措，將不利於兩岸間長期的交流與互動。」

他也提醒台灣青年提高警覺，小心活動背後潛藏的政治目的，避免成為中共宣傳的工具。