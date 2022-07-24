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林智堅喊新竹棒球場「責任一肩扛」　洪孟楷：你落跑到桃園

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對新竹棒球場爭議，新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅23日表示，要跟所有關心棒球喜歡棒球的朋友們以及球團們致歉，責任由自己一肩扛起。不過，國民黨立委洪孟楷認為，12億的預算，已經跟新建球場無疑，再多的抱歉都掩蓋不了為了趕剪綵急救章的推出，「落跑到桃園的人，就問你要怎麼扛？」

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問接連造成球員受傷，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖等問題，引來批評。

林智堅說，這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

林智堅表示，重新啟用的球場目前並不完美，責任由自己一肩扛起，但他強調，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因為疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調；有人質疑經費的使用，這是對於市府團隊最不好的指涉，新竹市府的同仁們對於工程的付出和努力，他想只要是新竹人都深深有感。

洪孟楷認為，新竹球場連兩天比賽已經三位職棒選手因場地受傷，今日還有一場比賽，場地內離譜缺少太多，任何一位棒球迷絕對無法接受；為了要讓高官剪綵、只能犧牲球員掛彩，連國球都可以這樣搞，還有什麼做不出來？

洪孟楷批評，選手生涯最擔心的就是受傷，因為這關乎的是紀錄能不能延續、有沒有球能夠繼續打；球迷在乎的是有安全舒適的環境，能夠好好享受一場公平精彩的球賽，但這些在民進黨高官眼裡好像都不重要，為了能夠拍美美照、當網紅、趕打卡、樂剪綵，所以理所當然的事，變成球員球迷遙不可及的想像。

洪孟楷說，這樣的工程品質，當初新竹市政府怎麼驗收、如何同意廠商完工？和中華職棒在開打前難道沒有意見？讓球員們去這樣的球場比賽，分明草菅選手生涯性命。

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