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民雄早安公園變身貓咪舞台　打造親子共融遊樂園

▲▼ 民雄早安公園以貓意象打造舞台，試圖以親子共融式樂園 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼民雄早安公園以貓意象打造舞台，試圖以親子共融式樂園 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄鄉公所於早安公園舉辦「MOMO喵喵親子遊樂GO」活動，邀請MOMOTV大樹哥哥與小紅莓姊姊一起到場帶動唱，現場吸引眾多大朋友、小朋友，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒等各級民代、貴賓也親自到場，與孩子們同樂。

▲▼ 民雄早安公園以貓意象打造舞台，試圖以親子共融式樂園 。（圖／嘉義縣政府提供）

「民雄早安公園是孩子們的快樂天堂！」翁章梁說，很多家長會帶孩子來這邊玩耍，為家庭帶來許多美好、歡樂的時光，一個優質的公共空間可以讓民雄的家庭有這麼多歡樂，作為地方執政者與嘉義縣政府，能夠每次開車經過看到許多孩子在此玩耍，看見孩子們的笑容，也會因此感到喜悅，特別邀請MOMOTV到場與孩子同樂，希望今天能成為孩子們記憶中快樂的一天！

▲▼ 民雄早安公園以貓意象打造舞台，試圖以親子共融式樂園 。（圖／嘉義縣政府提供）

民雄早安公園目前已完成的貓咪舞台建造，舞台以貓咪意象為主軸，與先前竣工完成的貓咪星球、民雄之森景觀改善工程及打貓親子廣場等公園設施相互輝映，民雄鄉公所為推廣鄉內以貓咪為主題的早安公園，特別舉辦MOMO喵喵親子遊樂GO活動。

▲▼ 民雄早安公園以貓意象打造舞台，試圖以親子共融式樂園 。（圖／嘉義縣政府提供）

系列活動有MOMO開場表演、MOMO喵喵遊樂趣及MOMO喵喵親子遊樂GO等活動，並於貓咪星球（共融式遊戲場）舉辦親子互動活動，在MOMOTV工作人員帶領下，讓家長與孩童都能在遊樂當中，感受歡樂氣氛！

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