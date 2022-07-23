林志穎自撞火燒車！人妻機會教育「別管媽先跑」　兒崩潰2句惹哭網

▲藝人林志穎22日開特斯拉Model X自撞，震驚社會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／閔文昱報導

男神林志穎駕駛特斯拉Model X自撞起火，所幸遇上救命恩人，將他與6歲兒子拉出才死裡逃生。對此，一名人妻也藉此事件教育兒子，萬一發生類似情況時，一定要先解開自己的安全帶並下車逃生，「不用管媽媽」。不料兒子聽聞後竟立刻大哭，並抱著她說，「我怎麼可能不管妳，妳不要叫我不要管妳⋯」讓她聽了後瞬間覺得好笑又心酸酸的。

一名人妻在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她看了林志穎的車禍新聞後，藉此事件來教育兒子，並告訴對方，「如果媽媽開車載你也發生撞車起火，你一定要趕快解開自己的安全帶，自己趕快下車靠著人行道或往邊邊跑去，不用管媽媽⋯」結果兒子聽完後臉色大變，並抱著她一邊大哭一邊說，「我怎麼可能不管妳，妳不要叫我不要管妳⋯」

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▲一名人妻藉林志穎事件，向兒子機會教育。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

為此，原PO頓時也覺得好笑又心酸酸的，連忙安撫才讓兒子停止哭泣，不過看著兒子純真的反應和可愛稚嫩的臉龐，也讓她深深感受到，兒子對她的依賴及滿滿的愛，笑稱「被他死黏著失去自由的辛苦這些都值得了」，並附上一張兒子舔冰棒的照片，「象徵死黏的意義」。

文章曝光後，馬上感動不少網友，紛紛留言「看完眼眶紅了」、「再辛苦都值得了」、「好好珍惜現在，再過幾年台詞就不一樣了」、「這年紀爸媽是唯一」、「媽媽辛苦了，弟弟超棒的」、「沒有白養了」、「完了，我要噴眼淚了」、「好暖心的孩子」。

另外，也有網友認為，「應該不是說不用管媽媽吧⋯是小孩子如果脫困之後可以找別人協助，至少你這樣說，小孩子比較能接受。」原PO則解釋，事後有再向兒子補充，要他第一時間逃生記得還要找路人求救，「只是我才講不用管媽媽⋯他立刻大哭，我還沒說完啊～」

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