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國1北上96K火燒車！自小客內線突起火　濃煙狂竄車頭全毀畫面曝

▲國道1號北上96K新竹路段23日下午發生一起火燒車事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國道1號北上96K新竹路段23日下午發生一起火燒車事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

國道1號北上96K新竹路段23日下午發生一起火燒車事故！一輛黑色賓士行駛於內線車道時，因不明原因突然起火，現場濃煙狂竄，更一度遮蔽用路人視線，就連南向車道也慘被波及，車流也因此回堵3公里，所幸駕駛及時逃生，並無傷亡情形。警消獲報後也緊急布水線灌救，不過當火終於熄滅時，黑色賓士的車頭也幾乎全毀。

據了解，起火的車輛為黑色賓士，其行駛在國道1號96K處附近時因不明原因起火，而25歲的男性駕駛發現車輛開始冒煙後，將車輛靠內側停靠後快速下車，所幸並無人員傷亡。

▲國道1號北上96K新竹路段23日下午發生一起火燒車事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲國道1號北上96K新竹路段23日下午發生一起火燒車事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

警消獲報後也緊急到場拉水線灌救，而賓士車車頭更早已被火焰吞沒，待警消好不容易終於將火勢撲滅後，從畫面中也可以看見，黑色賓士車的車頭已幾乎燒毀，2個輪胎更是被燒到僅剩輪框，車頭零件、電線等全因火勢被燒熔，車主見愛車被燒毀，也只能無助地站在一旁。至於詳細起火原因仍有待進一步調查。

▲▼國道1號北上96K新竹路段23日下午發生一起火燒車事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲國道1號北上96K新竹路段23日下午發生一起火燒車事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

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