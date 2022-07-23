國中生麥當勞K書嗆「X的死87小聲一點！」他1動作反擊…兩派網戰翻

▲許多人到麥當勞一坐就是一下午，更成為學生族的K書聖地。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／閔文昱報導

比起在圖書館讀書，許多人反而會到咖啡廳、速食店點個東西，一邊吃一邊看書，但有時也會引發爭議。一名男網友近日到麥當勞消費，並在用餐時順便看影片，不料卻收到一旁國中生的紙條，內容除了叫他將低音量，還附上幾句不堪入耳的謾罵，讓他看了後決定1動作反擊，引發熱議。

一名男網友23日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他稍早到麥當勞邊吃飯邊看影片，結果突然收到一旁國中生傳來的紙條，寫著「他媽的死87不能小聲一點嗎？沒看到我們在看書嗎？」讓他看了後相當無言，直接起身將紙條拿給另一旁2名正在聊天、且一身刺青的大哥，並說「這是那邊那兩個學生說要請我拿給你們的」。

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▲原PO因看影片沒戴耳機，引發一旁正在讀書的國中生不滿。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO透露，他遞完紙條後隨即就離開現場，並在心中默默祝福這群國中生。文章一出，馬上讓不少網友笑翻，紛紛留言「好人一生平安」、「哈哈哈好想知道學生後續」、「幫助國中生提升突發狀況應變能力」、「原來還有這招」、「典型的殺人不沾血」、「遇到對手了」、「超好笑，處理方式完全正確」。

另外，也有不少網友批評，「最討厭在麥當勞看書或是上家教的人，根本來鬧的，那麼吵的地方最好能看書上課」、「把麥當勞當圖書館，一杯玉米濃湯坐一整天那種才是87」、「麥當勞是大家吃東西，聊天放鬆的地方，有聲音是一定的，既然要讀書，就找個安靜的地方，才能專心吧」、「去麥當勞看書還要旁人安靜，情緒勒索王哦」。

不過也有人認為，「其實，不管他們是不是在看書，公共場合本來就要注意音量，這是公民道德」、「真的很討厭在公共場合影片開很大聲的人，比如火車、高鐵…做什麼事是你的事，當你影響到他人就不對了」、「看影片為什麼不用耳機，雖然麥當勞不是讀書館，但公共場所，還是要注意自已的音量，不要影響到別人」。

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