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超愛皮卡丘！兒揪媽排買「麥當勞皮卡丘置物盒」：連內褲也要一套

▲▼麥當勞皮卡丘置物籃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞開賣皮卡丘置物籃盒。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞強勢聯手寶可夢推出超Q「皮卡丘置物盒」，可愛的皮卡丘以坐姿方式現身，除了頭頂有設計提把可以帶著走之外，背後還有收納空間，今（20）日上午11時於各門市限量開賣，《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞門市，頭香可是9點50左右就來排隊，人潮約10時30分湧現，南部地區更是一早就大排長龍，可以看出皮卡丘的超高人氣。

▲▼麥當勞開賣皮卡丘置物籃人潮 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼買皮卡丘置物盒人潮已經排到店門口 。

▲▼麥當勞開賣皮卡丘置物籃人潮 。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，頭香是2位女大學生，約上午9點50分左右就在排隊等買，透露自己就是皮卡丘粉絲，「看到麥當勞出這個很興奮」、「我覺得蠻驚喜的」，2人預計一次就要買2隻收藏兼送朋友；還有一位蘇媽媽帶著兒子一起來排隊，笑說兒子是皮卡丘鐵粉，「他連衣服、內褲都叫我幫他換一整套皮卡丘。」就跟小孩約好一起來買婆卡丘置物盒，小朋友則害羞說：「我很喜歡（皮卡丘）。」除外，南部麥當勞門市也是一早就湧現大批人潮排隊。

▲▼麥當勞開賣皮卡丘置物籃人潮。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞南部門市吸引一票鐵粉排買皮卡丘置物盒。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞開賣皮卡丘置物籃人潮。（圖／業者提供）

麥當勞推出全新「皮卡丘置物盒」，完整還原坐姿的皮卡丘造型，搭配招牌笑容，可愛爆表，並特意設計提把可以提著走，背後更有收納空間可以放置小物，超級欠收，7月20日上午11時至8月16日於全門市限時開賣或售完為止，每人每次限購2個，可消費套餐加購399元或以429元單買入手，提醒歡樂送、McCafe’專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳不販售。

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