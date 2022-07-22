援交「女大生」慘挨告！一聽才13歲嚇到腿軟　法官判無罪原因曝

▲13歲少女小紀上網找性交易，羅男被她媽媽告後表示「她看起來有滿18歲」，法院認為外表的確有可能看不出真實年齡而判羅無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

羅姓男子在約砲網站上以1次1500的代價，約了13歲少女小紀（化名）到摩鐵性交易，事後遭小紀媽媽告上法院，羅男強調他不知道小紀真實年齡，「看起來」已經18歲，連小紀自己也說同學都覺得她長得「很成熟」，且小紀對警方、檢察官、法院的說詞反覆不一，一下子說跟羅說她13歲、一下子說15歲，台中高分院認為現今的化妝、打扮技術容易使人誤判年紀，無法判斷羅男是否知道小紀幾歲，判他無罪。

判決書指出，羅男在某約砲專用的交友網站上認識女子小紀，並約在2020年4月24日於台中某摩鐵性交易，一陣翻雲覆雨後小紀拿到1500元。但過了幾天，這件事被小紀媽媽得知後，氣得直接報警並對羅男提告。

羅男到案後坦承有性交易事實，但他堅稱事前看小紀穿著像大學生，「認為她已滿18歲」，而2人認識的約砲網站參與者都標明是18歲以上，他並未起疑，且在上面的人為求配對成功，都會將自己打扮得很成熟，看不出小紀只是13歲國中生。

而小紀先是向警方表示，她有對羅男表明她13歲，但對檢察官又說「14歲」，在法庭上又改口「在車上對羅男說我15歲」，且是性交易結束後，當羅再度確認她到底幾歲時，她就回答「不要問」，說詞反反覆覆、前後不一，對於一些細節的回憶與討論小紀也頻說「不記得了」。

且小紀曾對檢察官說，同學都說她不像國中生、像18歲，她也覺得她自己「長相超齡」，法院認為小紀無明顯瘦小使人一眼就看出是國中生的樣子，且現今社會化妝、打扮技術先進，就算素顏也難以靠外表就辨別他人年齡，羅男無法確認小紀歲數也不無可能，因此台中地院一審判羅男無罪，經檢察官上訴台中高分院後，也維持無罪判決，仍可上訴。