麥當勞APP「免費刮刮卡」！省錢板一試　秒失望：4帳號都一樣

▲麥當勞APP推出刮刮卡活動。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「大伙進攻囉！先刮先贏！」有網友今（23）日在PTT的省錢板上（Lifeismoney）分享情報，「麥當勞APP『樂不思薯』免費刮刮卡」，說他在免費刮刮卡活動刮到金黃地瓜條買一送一。活動一出，吸引一票網友也開APP試手氣，結果底下卻爆出不少哀號聲，「還我勁辣跟大麥克1+1啊X！」

這位網友文中表示，「今天7.23的麥當勞APP，推出『樂不思薯』免費刮刮卡活動，我刮到金黃地瓜條1+1！」看到自己抽到金黃地瓜條買一送一，原PO還「YA！」了一聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大部分網友都抽到地瓜薯條或牛奶糖冰炫風。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，許多人也秒開APP試手氣，「地瓜買一送一」、「地瓜1+1，用不到」、「感覺地瓜比較難抽中耶！幾乎都是抽到牛奶糖冰旋風」、「牛奶糖+1，感覺很甜，熱量炸彈」、「牛奶冰旋風，另一輪盤霜淇淋，都是冰，無言」、「地瓜1+1，可是我只吃馬鈴薯的」、「今天大暑，結果你給我送地瓜？」

眼見回報都是「金黃地瓜條」或「森永牛奶糖冰炫風」1+1，底下秒搖頭，因為抽到的東西幾乎都一樣，甚至有人用四個帳號，都抽到同樣的內容、「還我勁辣跟大麥克1+1啊X」、「是不是只有地瓜跟牛奶糖買一送一」、「抽到一堆地瓜QQ，沒有堡嗎」、「四個帳號都是牛奶糖冰炫風1+1」、「是不是只有冰淇淋跟地瓜」、「不是薯條很沒誠意。」

不過，還是有網友笑呼賺到，「牛奶糖冰炫風1+1！喜歡」、「牛奶糖超好吃」、「這價錢沒什麼好嫌了」、「地瓜耶！會買」、「地瓜讚啦」、「牛奶糖久久吃一次OK啦！吃完真的爽」、「還好吧？一般的我也常刮到大麥克買一送一 ，近一個月我覺得刮到三次了。」