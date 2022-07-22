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麥當勞「隱藏版美食」只要50元！鐵粉激推：「這口味」超好吃

▲ 為響應全球「Earth Hour地球一小時」環保行動，今（26）日麥當勞、7-11、家樂福等各大企業將紛紛在晚間8點30分起關閉招牌燈1小時 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 麥當勞是許多外食族最愛的速食店之一。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

麥當勞餐點選擇多樣，也推出了許多經典餐點，深受民眾喜愛，不過你有吃過麥當勞的可頌麵包嗎？一名網友就分享表示，聽說麥當勞可頌超好吃，而且一個只要銅板價50元，詢問大家是否知道第一批出餐時間？對此，有不少老饕大讚可頌是真的不錯，堪稱是隱藏版美食，就連在台生活的法國YouTuber「酷」也誇獎過。

一名網友在PTT以「麥當勞可頌」為題發文，表示聽說麥當勞的可頌做得不錯，，想問廣大的網友們，「第一批出餐時間是什麼時候？整天供應嗎？」此外他也好奇「可頌是中央廚房做到什麼樣的半成品，才送到店面去烤的？」希望知情的網友幫解答。

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▲▼ 可頌,麵包,早餐 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲麥當勞可頌一個50元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文引來一票麥粉關注，有內行網友透露，麥當勞可頌的出爐時間大約落在早上7點左右，「最早好像七點 部份店下午還有一批 原則上晚上10點前供應 賣完為止 剩下丟掉 是半成品 店面再加熱」、「打去問，如果架上沒了可以請他們烤，大概要等一小時」。

不少老饕則激推「巧克力可頌超好吃」、「原味可頌跟肉桂捲都不錯 家裡回烤更好吃...XD」、「巧克力可頌表皮很酥，巧克力給得很夠，連吃好幾天～」還有人大讚肉桂卷也不錯，「肉桂捲好吃，肉桂味算濃」、「肉桂捲好好吃+1」。

也有內行人指出，麥當勞可頌麵是糰法國直送的，「麥當勞的可頌非常接近在法國麵包店吃到的可頌，想回味在法國口味的人可以試試看」、「才50價錢跟麵包店的差不多」、「以台北麵包店來說真的不貴又好吃」、「麥當勞可頌非常接近在法國麵包店吃的可頌」。

在台灣生活的法國YouTuber「酷」，也曾拍影片大讚麥當勞的可頌「外酥內軟，讚！很蓬鬆又很香，是正確的可頌！」表示麥當勞的可頌最像真的法國早餐。

▲台灣麥當勞的可頌連法國人也說讚。（圖／翻攝自YouTube「Ku`s dream酷的夢」）

▲台灣麥當勞的可頌連法國人也說讚。（圖／翻攝自YouTube「Ku`s dream酷的夢」）

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