好趕！1／3大學教師看書審資料　僅花6至10分鐘看完一份

▲調查發現，約3分之1大學教授，僅花費6到10分鐘看一份書審資料。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「高中學習歷程檔案」是108課綱重要配套，納為申請入學書面審查資料一環，學生花費很多心力準備，但根據親子天下今（23日）公布調查結果，發現負責甄試的大學教授，佔最大比例、約3分之1的老師，花費6到10分鐘看一份書審資料，約2成花20分鐘，更有9％僅花不到5分鐘看完一份資料，其中文史哲、建築與設計則有近3成比例教師，花費20分鐘以上看一份資料。

高中學習歷程檔案今年首度納入申請入學書面審查資料，親子天下為瞭解負責書審資料的大學教師看法，在今年5月30日到6月30日期間，透過電子郵件發送問卷到全台1508大學校系，最後取得609份有效樣本，在今天下午舉行記者會並公布結果，包括教育部長潘文忠等人都到場。

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▲教育部長潘文忠（右四）參與親子天下發佈調查記者會。（圖／記者許敏溶攝）

親子天下資深記者潘乃欣指出，根據調查結果，超過3成（35%）大學教師認為，108課綱學生自主學習能力比歷屆學生強，26.3％認為更能表達自身觀點；而在書審資料部分，大學教師願給高分，其中「符合任教科系專業」最獲得青睞，其次是「呈現高中學到的素養能力」，而在書審資料項目部分，也有36.7％大學教師認為「學習歷程自述」非常重要、49.1％認為很重要。

不過，儘管書審資料很重要，但潘乃欣表示，調查中發現，33.8％老師僅花6到10分鐘看一份備審資料，也是佔比最高，另有20.4％老師花20分鐘以上看一份資料，18.9％介於15到20分鐘。另有11.8％花11到15分鐘，8.8％花不到5分鐘看一份資料；若按學群來區分，文史哲（29.7％）、建築與設計（29％），有較高比例的教師，花20分鐘以上看一份資料。

面對頻頻傳出學生書審資料由他人代打，老師是否可以辨別真偽？潘乃欣指出，調查發現，55.2％老師有自信看出書審資料由高中生親撰或找人代寫，其中地球與環境（84.6％）、文史哲（73％）、藝術（72.2％）3學群，有較高比例的大學教師自認能揪出代寫。