台首大停招！下週辦轉學安置說明會　15私校爭搶約4百名學生

▲台首大下週二將舉辦安置說明會，15所私校參與安置爭取約400名學生。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部在上週四（14日）證實台灣首府大學從111學年起全面停招，而據了解，台首大將在下週二（26日）舉辦分發說明會，將有約4百名學生可以參與，現共有15所學校有意願參與分發安置，分發以「鄰近台首大」私立大專校院為原則，並以「相對應科系」為限，若不願參與分發學生，在台首大停辦前，仍可原校就讀。

台首大在5月17日就傳出將向教育部申請停招消息，後來因為未在期限內完成捐資，教育部把台首大列為專案輔導學校，上週四教育部更證實，經過實地查訪發現台首大已無法維持教學品質，並難與教職員工生妥善溝通，在徵詢私校諮詢會意見後，命令台首大從111學年度起停止各學制全部招生，將協助有意願學生安置到其他學校，教職員則依私校法及退場條例規定保障其權益。

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而根據台首大內部文件，台首大將在下週二舉辦分發說明會，目前共有15所私立技專校院與私立大學有意願參與分發安置，包括台南應用科大、朝陽科大、明新科大、正修科大、樹德科大、崑山科大、中華醫事科大、吳鳳科大、南台科大、中臺科大，還有中信金融管理學院、亞洲大學、嘉南藥理大學、大葉大學、長榮大學，對應科系包括休閒管理學系、飯店管理學系、幼兒教育學系、企業管理學系、烘焙管理學系等旅宿相關科系。

至於分發學校原則，據了解，將以「鄰近台首大」私立大專校院為原則，並以「相對應的科系」為限，並經過洽詢各分發學校意願獲得同意，學生選填志願時，要以「對應系科」分發學校為原則，不得選非對應科系，例如幼教系不得選填企管系，學雜費收取則依照原台首大收費標準，但分發學校若提供較低收費標準，則以較低收費標準為主。

