　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

入獄5年阿嬤離世...浪子回頭賣她好手藝　每天思念「但來不及了」

▲▼更生人小彭學習過世阿嬤的手藝，現在全職賣飯湯。（圖／小彭提供）

▲28歲小彭幾乎每天都到台中販售「阿嬤牌的飯湯」。（圖／記者許權毅拍攝、小彭提供）

記者許權毅／台中報導

「因為想念阿嬤才做飯湯！」28歲更生人小彭（化名）賣起古早味的飯湯，熱情地跟客人聊天，看不出來他其實曾在屏東當過討債集團，更因此前前後後入獄近5年。小彭說，阿嬤以前就是賣飯湯養家，阿嬤要他一起學自己卻不要，寧願跟朋友到處「七逃」，自己第二次入獄時，最掛心他的阿嬤離開了，這件事讓小彭打擊相當大也很懊悔，現在雖然來不及，但為了不讓天上的阿嬤擔心，繼承阿嬤的飯湯，也藉此思念最疼他的阿嬤。

小彭表示，自己是家裡最小的孫子，20多歲時跟著朋友加入討債集團，甚至持刀去尋仇，結果仇家跳海喪命，最終自己被判刑3年多。從小小彭就跟阿嬤感情最好，入獄時阿嬤還曾拿著飯湯去會客，心裡總是放不心不下，常交代要他走回正常的路。

▲▼更生人小彭學習過世阿嬤的手藝，現在全職賣飯湯。（圖／小彭提供）

▲28歲更生人小彭下定決心要改變，不再跟過往朋友接觸，專心賣阿嬤的飯湯。（圖／小彭提供）

不料出獄後，小彭在屏東東港的老家被警方搜出一把手槍，再度被依法送辦入獄2年左右，這期間疼愛他的阿嬤不幸離世，讓阿嬤人生最後仍在掛心自己，成為小彭心中很大的遺憾。爾後他發誓要跟過往斷絕乾淨，重新做人，也接下阿嬤的飯湯事業，好好工作，也藉此懷念阿嬤，他笑說「其實是想阿嬤才做飯湯，不然一般年輕人也不會做」。

▲▼28歲小彭幾乎每天都到台中販售阿嬤的飯湯。（圖／記者許權毅拍攝）

▲小彭的飯湯、生魚片在網路頗受好評，他也因此認識不少好朋友。（圖／記者許權毅拍攝）

小彭從去年開始在網路上賣飯湯，從記憶中摸索阿嬤的配方，不斷嘗試才找到正確的味道，也把家鄉的生魚片拿來賣。小彭以雲林為據點往台中各地販售，也到屏東批貨，只要有民眾說要訂購，他就跟妻子、媽媽開車前往，現在的他幾乎不敢休息，一天只睡3到4小時左右，從煮飯湯、殺魚、販售跟妻子一起打拼，甚至一個月開了上萬公里的路程。

▲▼28歲小彭幾乎每天都到台中販售阿嬤的飯湯。（圖／記者許權毅拍攝）

▲每次販售完，小彭都會鞠躬拍照，向支持自己的網友道謝。（圖／記者許權毅拍攝）

小彭每每完成一個據點的團購，就會拍下90度鞠躬的「頭頂照」。他說，自己除了是感謝，也是害怕露臉，接受訪問時也特別強調要求匿名且不露臉，最主要的原因，小彭說就是要跟過去的朋友完全脫節，斷絕聯繫可能，不再讓自己有任何走偏的機會，不讓家人擔心。

▲▼28歲小彭幾乎每天都到台中販售阿嬤的飯湯。（圖／記者許權毅拍攝）

▲現在小彭跟太太一起打拼，媽媽也會一起幫忙。（圖／記者許權毅拍攝）

然而，儘管已經改變，自己卻很難再回家，他說自己做過的事情以前都上過社會新聞，是更生人。家裡是大家族、鄰里已經認定自己就是「歹囝仔」，讓媽媽跟自己都很難再回去東港過日子。

小彭說，以前賺得多但根本留不住，現在的生活平穩也都是靠自己一單一單賣，心裡平靜很多。今年掃墓時，小彭特別跟阿嬤說，自己現在不會再讓她掛心，有長大了，結果得到阿嬤的聖筊，小彭淡淡地說「也許已經來不及當面跟她說，但希望阿嬤在天之靈，能知道我有成長了」。

▲▼28歲小彭幾乎每天都到台中販售阿嬤的飯湯。（圖／記者許權毅拍攝）

▲小彭現在跟以前朋友斷絕關係，不讓自己再有機會走偏。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼更生人小彭學習過世阿嬤的手藝，現在全職賣飯湯。（圖／小彭提供）

▲小彭透露自己是慢慢摸索，才找到阿嬤做出的味道。（圖／小彭提供）

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
快訊／林志穎弟弟發聲了！　親揭哥哥治療現況
2屁孩臥軌「慶祝畢業」！網諷：拍完人生畢業　警掌握身分GG了
住西曬房「洗完菜秒熟了」洗澡還燙傷！　超強降溫法曝光
重回林志穎自撞路段！　他秒開自動駕駛「2分鐘影片」曝光
天選之人注意！「首次確診者」感染BA.5比率激增　關鍵因素曝
快訊／林志穎帥臉受傷、多處骨折！　經紀人曝「最新近況」
打瘋了！紅襪5:28遭血洗　創隊史紀錄
Uber Eats「4時段」暫停外送　Uber也不能叫車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小鴨鬼切被貨車「推去對向」擊落騎士　喊冤：我是直行

2屁孩臥軌「慶祝畢業」！網諷：拍完人生畢業　警掌握身分代價曝

8+9鬧事！大溪普濟堂廟會爆衝突　警方1分鐘秒逮4滋事者

國旅補助第3週遊客炸多　恆春警頂高溫疏導交通

屋主返家被鎖門外！開門驚見女賊躺爽爽　逮嬌喊：要來找老公

入獄5年阿嬤離世...浪子回頭賣她好手藝　每天思念「但來不及了」

遭無業男留言嗆「槍殺」　盧秀燕得知超暖反應曝

新北超兇加油站！汽油噴到油箱了…員工還給阿北騎士一記右鉤拳

國12車追撞翻覆原因曝：變換車道不當　2駕駛受傷送醫

林志穎自撞「兒坐前座恐挨罰」　傷癒後須向警方說明...最高罰3千

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

小鴨鬼切被貨車「推去對向」擊落騎士　喊冤：我是直行

2屁孩臥軌「慶祝畢業」！網諷：拍完人生畢業　警掌握身分代價曝

8+9鬧事！大溪普濟堂廟會爆衝突　警方1分鐘秒逮4滋事者

國旅補助第3週遊客炸多　恆春警頂高溫疏導交通

屋主返家被鎖門外！開門驚見女賊躺爽爽　逮嬌喊：要來找老公

入獄5年阿嬤離世...浪子回頭賣她好手藝　每天思念「但來不及了」

遭無業男留言嗆「槍殺」　盧秀燕得知超暖反應曝

新北超兇加油站！汽油噴到油箱了…員工還給阿北騎士一記右鉤拳

國12車追撞翻覆原因曝：變換車道不當　2駕駛受傷送醫

林志穎自撞「兒坐前座恐挨罰」　傷癒後須向警方說明...最高罰3千

「累了！」大谷翔平單局爆吞敗　失6分追平本季最慘　

小鴨鬼切被貨車「推去對向」擊落騎士　喊冤：我是直行

被拔樁？里長才剛合體支持蔣萬安　今現身挺黃珊珊：我就站在這

瑤瑤32歲生日「願有勇氣拆地雷更懂真愛」　遭丫頭砸大錢下禁愛令

參選人應替競選團隊加保　未投保職保最高罰10萬

頂樓加蓋變兵工廠！花蓮警攻堅逮4嫌　槍枝子彈毒品擺滿桌

林志穎弟弟8字再發聲「親揭哥哥治療現況」！　鬆口週一再對外說明

「詹姆斯退役他會成為NBA代言人」威廉森減重靠《地獄廚房》私廚

2屁孩臥軌「慶祝畢業」！網諷：拍完人生畢業　警掌握身分代價曝

朋友就要坐旁邊！下秒「當場翻桌」芭比Q了　網笑爆：直接躺平

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

社會熱門新聞

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

離職特調4杯酸奶帶走　被索賠20萬...法官這樣判

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

扛3支滅火器救出林志穎父子！桃捷工人還原現場

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

即／雄中生K書忘時被鎖門　翻牆墜樓最新傷勢曝

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

林志穎自撞恩人視角！目擊大喊「夭壽」秒衝救援

衰！美魔女遭同1人「離婚2次」　原因曝光

出獄前再吞5年半　張淑晶被打臉

林志穎自撞　救護車路過但無法停車救人

議員兒研發賣淫App被抓　繳304萬換免關

更多熱門

相關新聞

汪裝餓扁討食　嬤心疼：都變瘦了

汪裝餓扁討食　嬤心疼：都變瘦了

寶貝金孫不能餓到啊！住在桃園市的博美犬「皮皮」這天到了放飯時間，沒多久就把倒出來的飼料吞下肚，還趴在碗旁裝可憐討食，一副沒吃飽的樣子。沒想到，阿嬤見狀後竟然氣得用台語大罵，「快拿新的給牠吃飽，才不會這麼瘦」，讓飼主Annie Huang直呼，「害我整整被罵了1分鐘，然後狗在那邊傻笑？」

36歲人妻升級當阿嬤　喜抱金孫嗨翻

36歲人妻升級當阿嬤　喜抱金孫嗨翻

哄孫睡覺　派出陪睡員卻偷聊天　

哄孫睡覺　派出陪睡員卻偷聊天　

九旬嬤凌晨起床買菜迷路　屏東暖警助返家

九旬嬤凌晨起床買菜迷路　屏東暖警助返家

友善廠商助更生人就業復歸

友善廠商助更生人就業復歸

關鍵字：

飯湯更生人入獄坐牢阿嬤奶奶

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎一家找救命恩人　英勇攝影師謙虛婉拒「這真的沒什麼」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面