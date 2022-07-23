入獄5年阿嬤離世...浪子回頭賣她好手藝　每天思念「但來不及了」

▲28歲小彭幾乎每天都到台中販售「阿嬤牌的飯湯」。（圖／記者許權毅拍攝、小彭提供）



記者許權毅／台中報導

「因為想念阿嬤才做飯湯！」28歲更生人小彭（化名）賣起古早味的飯湯，熱情地跟客人聊天，看不出來他其實曾在屏東當過討債集團，更因此前前後後入獄近5年。小彭說，阿嬤以前就是賣飯湯養家，阿嬤要他一起學自己卻不要，寧願跟朋友到處「七逃」，自己第二次入獄時，最掛心他的阿嬤離開了，這件事讓小彭打擊相當大也很懊悔，現在雖然來不及，但為了不讓天上的阿嬤擔心，繼承阿嬤的飯湯，也藉此思念最疼他的阿嬤。

小彭表示，自己是家裡最小的孫子，20多歲時跟著朋友加入討債集團，甚至持刀去尋仇，結果仇家跳海喪命，最終自己被判刑3年多。從小小彭就跟阿嬤感情最好，入獄時阿嬤還曾拿著飯湯去會客，心裡總是放不心不下，常交代要他走回正常的路。

▲28歲更生人小彭下定決心要改變，不再跟過往朋友接觸，專心賣阿嬤的飯湯。（圖／小彭提供）



不料出獄後，小彭在屏東東港的老家被警方搜出一把手槍，再度被依法送辦入獄2年左右，這期間疼愛他的阿嬤不幸離世，讓阿嬤人生最後仍在掛心自己，成為小彭心中很大的遺憾。爾後他發誓要跟過往斷絕乾淨，重新做人，也接下阿嬤的飯湯事業，好好工作，也藉此懷念阿嬤，他笑說「其實是想阿嬤才做飯湯，不然一般年輕人也不會做」。

▲小彭的飯湯、生魚片在網路頗受好評，他也因此認識不少好朋友。（圖／記者許權毅拍攝）



小彭從去年開始在網路上賣飯湯，從記憶中摸索阿嬤的配方，不斷嘗試才找到正確的味道，也把家鄉的生魚片拿來賣。小彭以雲林為據點往台中各地販售，也到屏東批貨，只要有民眾說要訂購，他就跟妻子、媽媽開車前往，現在的他幾乎不敢休息，一天只睡3到4小時左右，從煮飯湯、殺魚、販售跟妻子一起打拼，甚至一個月開了上萬公里的路程。

▲每次販售完，小彭都會鞠躬拍照，向支持自己的網友道謝。（圖／記者許權毅拍攝）



小彭每每完成一個據點的團購，就會拍下90度鞠躬的「頭頂照」。他說，自己除了是感謝，也是害怕露臉，接受訪問時也特別強調要求匿名且不露臉，最主要的原因，小彭說就是要跟過去的朋友完全脫節，斷絕聯繫可能，不再讓自己有任何走偏的機會，不讓家人擔心。

▲現在小彭跟太太一起打拼，媽媽也會一起幫忙。（圖／記者許權毅拍攝）



然而，儘管已經改變，自己卻很難再回家，他說自己做過的事情以前都上過社會新聞，是更生人。家裡是大家族、鄰里已經認定自己就是「歹囝仔」，讓媽媽跟自己都很難再回去東港過日子。

小彭說，以前賺得多但根本留不住，現在的生活平穩也都是靠自己一單一單賣，心裡平靜很多。今年掃墓時，小彭特別跟阿嬤說，自己現在不會再讓她掛心，有長大了，結果得到阿嬤的聖筊，小彭淡淡地說「也許已經來不及當面跟她說，但希望阿嬤在天之靈，能知道我有成長了」。

▲小彭現在跟以前朋友斷絕關係，不讓自己再有機會走偏。（圖／記者許權毅拍攝）



▲小彭透露自己是慢慢摸索，才找到阿嬤做出的味道。（圖／小彭提供）