母以為「跟上次一樣流掉」　21週奇蹟娃驚天一哭...醫救回創紀錄

記者許權毅／台中報導

「巴掌仙子」小葶去年10月在台中中山附醫出生，僅21週5天體重370克，幾乎就是金氏世界紀錄等級。小葶媽媽透露自己本身子宮頸閉鎖不全，要安胎卻安不住，當時急到直接在病房生下小葶，因為自己前一胎也是早產小朋友，但當時僅僅18週，出生後也沒有哭或反應，原本以為小葶可能也就這樣走了，甚至跟護理師說要聯絡禮儀社，沒想到小葶突然「驚天一哭」，原本院方可依法22週以下不急救，但看見小葶強大的生命力，破例盡全力搶救，最終小葶順利長大，在醫院住了半年，如今成為可愛的大眼妹。

▲台中一名21週早產女嬰原被預估死亡率近100%，但靠著自己強大的意志力，順利活下來平安長大。（圖／家屬提供）



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中山附醫表示，國外最小早產兒體重紀錄為212克，但其週期為23週，週數越小則代表成熟度越低，挑戰也越大。小葶出生時雖達到370克，但週數僅21週又5天，是世界級的紀錄。另外根據《優生保健法》22週以下的早產兒因為預後不佳，一般都是不特別進行急救措施，此案非常罕見。

▲台中一名巴掌仙子早產寶寶小葶出生體重僅370克，跟一個鋁罐一樣重。（圖／中山附醫提供）



小葶媽媽說，自己接受檢查後才發現有子宮頸閉鎖不全，上一胎寶寶當時也是18週時流掉，這一次要安胎時依舊安不住，情況相當緊急，甚至產房就來不及進去，直接在病房裡生下小葶，原本小葶媽媽還心碎地跟護理師說，若是一樣又流掉了，要麻煩她幫忙聯絡禮儀社。不過意志力強大的小葶，突然開始哭了起來，醫師見狀立刻開始急救，順利讓小葶活下來。

▲院方透露21週又5天，在台灣是首見，更是世界級的紀錄。（圖／中山附醫提供）



小葶媽媽透露「她自己真的很努力」，當時前3天還沒給自費營養，小葶靠著一般點滴就算相當穩定，早產兒大多會進行手術治療，不過跟其他早產案例需要手術的地方還算是少的，後續小葶也算是相當穩定，在醫院住了180天左右，現在已經跟足月兒成長進度相同。

▲有著可愛大眼的小葶，在醫院跟爸媽細心照料下，已經趕上足月兒的進度，目前大致正常。（圖／家屬提供）



隨著小葶慢慢長大現在矯正年齡已經5個月大，體重6.3公斤，又大又圓的雙眼好奇地看著世界。小葶媽媽說，她是不少護理師公認的「大眼妹」，常說她眼睛又大、睫毛又美。她也很感謝在疫情期間，醫療團隊的幫忙，即時回報妹妹的狀況，讓她十分感謝。

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