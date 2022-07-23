藥師「藏400多顆安眠藥」竟是迷姦用　女同事醒來全裸！驚覺失身

▲日本31歲藥劑師海藤智仁下藥迷姦女同事，案發後一年終於被捕。（圖／翻攝FNN取自伊勢原警察署影像）

記者張寧倢／編譯

日本31歲男性海藤智仁在藥局擔任藥劑師，涉嫌對其他分店的女同事酒後下藥性侵，受害人醒來後發現自己不僅全身赤裸，海藤竟然也在旁邊，她立刻打電話報警。警方從海藤家中搜出400多顆安眠藥，而且都是處方藥，令人疑惑他是如何取得這麼多藥物的。

根據富士新聞網報導，海藤智仁作為藥劑師有機會到藥局其他分店輪值，因此結識了另一間藥局門市的24歲女行政員，一起工作5次左右，女同事2021年7月13日找海藤吃飯聊工作，離開餐廳後，兩人在便利商店買了罐裝酒飲，沒想到，海藤竟趁著女同事上廁所的空檔，在酒罐中下藥。

海藤晚間11點左右陪女同事回家，但走到半路，受害人就開始記憶模糊，隔天一早，受害人驚覺自己全裸，而且海藤竟然也在她家裡，嚇得立刻要海藤離開她家，隨後撥打110報警。警方在第二天前往嫌犯家中搜索，在海藤房間裡發現400多顆安眠藥，而且都是需要開立醫師處方籤才能取得的藥物。

警方經過反覆調查，終於在案發一年後的2022年7月14日依準強制猥褻罪，逮捕了海藤智仁。目前海藤在另一家藥局工作，儘管嫌犯本身就是藥劑師，但要取得這麼大量的處方藥並不容易，尚不清楚他是不是從工作單位中得手藥品的。據稱，海藤在調查中已經坦承犯行。

報導指出，日本2021年全國約破獲60件下藥性侵案，相關案件過去10年內大約增長了4倍，許多嫌犯都是趁著女性被害人離開座位去上廁所等空檔，偷偷在飲料中混入藥物的類似犯罪手法。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》