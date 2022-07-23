陳時中上課講師「黃金陣容」曝　謝金河、姚文智、鄭麗君入列

▲陳時中找各領域專業人士幫自己「上課」。（圖／翻攝自陳時中臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨台北市長參選人陳時中近期除展開跨區拜訪行程，也由競選總部政策小組規劃一系列「課程」，針對各領域議題請教專家。陳時中今（23日）透過臉書曝光「講師名單」，其中包括財信傳媒董事長謝金河、2018年代表民進黨參選台北市長的姚文智、文化部前部長鄭麗君、晶華酒店董事長潘思亮等人，引發熱烈討論。

陳時中表示，下定決心要做，就要做得徹底，遇到不懂的地方就要請教。​他指出，7月10日選對會提名後，他力邀在國會深耕多年，對立法政策與民主史十分熟稔的立委管碧玲擔任「競選總部政策小組」的總召集人，並邀集包括財經、民政、文化、藝術、觀光等各領域專家，聚焦市民關心的議題，相互交流。

陳時中細數，他邀請到謝金河剖析現今的國內外產經趨勢、鄭麗君與姚文智分享如何打造有魅力的首都，另外，晶華酒店的潘思亮董事長特別贈書，分享對疫後觀光發展的看法，專家們的指導讓他學到很多。​

陳時中表示，所謂的「阿中模式」就是要努力做、做對事，凝聚專業意見並具體實踐，過去在參與公共事務與中央決策時，他是一個協調者，整合大家的意見讓事情圓滿。現在，他願意當一個學習者，汲取眾人經驗，讓政策更完善。眾志成城把問題解決；廣博了解後，也有自己的一個想法。跟市民站在一起，把自己放小，做對的事。