　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中上課講師「黃金陣容」曝　謝金河、姚文智、鄭麗君入列

▲▼陳時中上課講師「黃金陣容」曝　謝金河、姚文智、鄭麗君入列。（圖／翻攝自陳時中臉書）

▲陳時中找各領域專業人士幫自己「上課」。（圖／翻攝自陳時中臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨台北市長參選人陳時中近期除展開跨區拜訪行程，也由競選總部政策小組規劃一系列「課程」，針對各領域議題請教專家。陳時中今（23日）透過臉書曝光「講師名單」，其中包括財信傳媒董事長謝金河、2018年代表民進黨參選台北市長的姚文智、文化部前部長鄭麗君、晶華酒店董事長潘思亮等人，引發熱烈討論。

陳時中表示，下定決心要做，就要做得徹底，遇到不懂的地方就要請教。​他指出，7月10日選對會提名後，他力邀在國會深耕多年，對立法政策與民主史十分熟稔的立委管碧玲擔任「競選總部政策小組」的總召集人，並邀集包括財經、民政、文化、藝術、觀光等各領域專家，聚焦市民關心的議題，相互交流。

陳時中細數，他邀請到謝金河剖析現今的國內外產經趨勢、鄭麗君與姚文智分享如何打造有魅力的首都，另外，晶華酒店的潘思亮董事長特別贈書，分享對疫後觀光發展的看法，專家們的指導讓他學到很多。​

陳時中表示，所謂的「阿中模式」就是要努力做、做對事，凝聚專業意見並具體實踐，過去在參與公共事務與中央決策時，他是一個協調者，整合大家的意見讓事情圓滿。現在，他願意當一個學習者，汲取眾人經驗，讓政策更完善。眾志成城把問題解決；廣博了解後，也有自己的一個想法。跟市民站在一起，把自己放小，做對的事。

▲▼陳時中上課講師「黃金陣容」曝　謝金河、姚文智、鄭麗君入列。（圖／翻攝自陳時中臉書）

▲▼陳時中上課講師「黃金陣容」曝　謝金河、姚文智、鄭麗君入列。（圖／翻攝自陳時中臉書）

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
入獄5年阿嬤離世...浪子回頭賣她好手藝　每天思念「但來不及
快訊／林志穎弟弟發聲了！　親揭哥哥治療現況
2屁孩臥軌「慶祝畢業」！網諷：拍完人生畢業　警掌握身分GG了
住西曬房「洗完菜秒熟了」洗澡還燙傷！　超強降溫法曝光
重回林志穎自撞路段！　他秒開自動駕駛「2分鐘影片」曝光
天選之人注意！「首次確診者」感染BA.5比率激增　關鍵因素曝
快訊／林志穎帥臉受傷、多處骨折！　經紀人曝「最新近況」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被拔樁？里長才剛合體支持蔣萬安　今現身挺黃珊珊：我就站在這

6月份失業率3.74%、無薪假破2萬人　國民黨轟民進黨：不要只會拚選舉

游淑慧轟林佳龍如「四海遊龍」　心不在新北：隨時掰掰擁抱下一個

陳時中上課講師「黃金陣容」曝　謝金河、姚文智、鄭麗君入列

不只抄襲余正煌！　藍委再爆：林智堅也抄陳明通論文！多處相似

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

傳8月柯宋合體站台力挺　黃珊珊：宋主席給很多建議「但沒討論選舉」

空氣凍結！參選人拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉

洪孟楷加入蔣萬安發言團隊　喊「北北基桃大勝利」：友善國安全力拚

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

被拔樁？里長才剛合體支持蔣萬安　今現身挺黃珊珊：我就站在這

6月份失業率3.74%、無薪假破2萬人　國民黨轟民進黨：不要只會拚選舉

游淑慧轟林佳龍如「四海遊龍」　心不在新北：隨時掰掰擁抱下一個

陳時中上課講師「黃金陣容」曝　謝金河、姚文智、鄭麗君入列

不只抄襲余正煌！　藍委再爆：林智堅也抄陳明通論文！多處相似

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

傳8月柯宋合體站台力挺　黃珊珊：宋主席給很多建議「但沒討論選舉」

空氣凍結！參選人拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉

洪孟楷加入蔣萬安發言團隊　喊「北北基桃大勝利」：友善國安全力拚

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

宋慧喬私房巴黎美照曝光！FENDI「火辣薄紗」透出雪白嫩肌電翻

只有按7樓「12樓突亮起」　阿嬤搭醫院電梯崩潰！真相神展開

大谷翔平單局爆賽後坦言「累了」　失6分平本季最慘　

小鴨鬼切被貨車「推去對向」擊落騎士　喊冤：我是直行

被拔樁？里長才剛合體支持蔣萬安　今現身挺黃珊珊：我就站在這

瑤瑤32歲生日「願有勇氣拆地雷更懂真愛」　遭丫頭砸大錢下禁愛令

參選人應替競選團隊加保　未投保職保最高罰10萬

頂樓加蓋變兵工廠！花蓮警攻堅逮4嫌　槍枝子彈毒品擺滿桌

林志穎弟弟8字再發聲「親揭哥哥治療現況」！　鬆口週一再對外說明

「詹姆斯退役他會成為NBA代言人」威廉森減重靠《地獄廚房》私廚

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

「有你們這種政客真丟臉！」　參選人參拜惹怒女信徒

政壇吹「道歉潮」後悔挺柯聲浪出　柯文哲：是你們變了

快訊／蓬佩奧傳9月再訪　外交部說明

蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他開嗆林智堅

24歲二兵殉職　徐衍璞進駐八軍團調查檢討

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

陳時中最新形象照曝光　支持者歡騰喊帥

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

敲定了！立陶宛駐台辦事處9/12開館

柯文哲酸「送禮縮水」王世堅反嗆沒禮貌　預告最後禮物：你好好接招

鄭麗文曝「黨內有人不爽林智堅」　揭論文案是「民進黨內鬥」

更多熱門

相關新聞

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

台北市長柯文哲近期頻與民進黨台北市長參選人陳時中言詞交鋒，民進黨立委林俊憲昨（22日）在談話性節目中指出，台北市長選戰已經不是「三腳督」，而是陳時中與柯文哲雙人對決，導致國民黨台北市長參選人蔣萬安被邊緣化，而台北市副市長黃珊珊只要在兩人互罵時偶爾出面說話，便獲一定曝光度。就目前情況而言，黃珊珊比想像中強上許多。

陳時中向萬華致歉　柯文哲：選舉到了「該裝還是要裝」

陳時中向萬華致歉　柯文哲：選舉到了「該裝還是要裝」

陳時中最新形象照曝光　支持者歡騰喊帥

陳時中最新形象照曝光　支持者歡騰喊帥

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

關鍵字：

陳時中2022九合一選舉2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎一家找救命恩人　英勇攝影師謙虛婉拒「這真的沒什麼」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面