　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

▲▼陳時中出席美國在台協會獨立紀念日246周年慶祝酒會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲詹為元嗆陳時中是「三亂一不」，亂得罪、亂犯錯、亂做決定、不負責任。（圖／記者呂晏慈攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨籍台北市議員王世堅日前批評，國民黨台北市長參選人蔣萬安是「三不軟男」，不得罪、不犯錯、不決定。對此，台北市議員參選人詹為元回擊，民進黨提名的陳時中才是「三亂一不」，亂得罪、亂犯錯、亂做決定、不負責任。

縣市長選舉年底即將登場，對於台北市長選戰，王世堅狠批蔣萬安是「三不軟男」，不得罪、不犯錯、不決定，而且硬底子事情不做，只會挑軟柿子吃。

詹為元則在臉書上表示，王世堅總愛說蔣萬安是三不軟男，雖然王世堅是扶龍王，被他盯上跟罵的最後發展都不錯，但錯誤的貼標籤還是要出來糾正一下。如果蔣萬安叫「三不」的話，那他回送王世堅，陳時中是「三亂一不」，亂得罪、亂犯錯、亂做決定、不負責任。

詹為元說明，所謂的「亂得罪」，陳時中講政務官是「自由業」得罪那些被他卡住不能當指揮官的人；講個「趕不上火車就搭高鐵」得罪了心心念念台北市的林佳龍；講個「1922是外包單位」得罪那些整天狂打1922卻發現完全沒屁用的人；陳時中的次長講個「萬華是疫情破口」，也不見陳時中立即糾正還放任這樣的言論到處流傳，得罪了整個萬華的人；講個「自主應變」得罪了全台灣人。

對於「亂犯錯」，詹為元說，口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥物、醫療量能，所有的超前部署到最後都是亡羊補牢，要不是陳時中擔任指揮官時錯誤的決定，怎麼總是到事情一發不可收拾的時候才趕緊解決問題？

至於「亂做決定」，詹為元表示，陳時中決定不顧一切的挺高端；決定讓小吃店來進口快篩試劑；決定用盡全力挺范雲的3+11錯誤政策；決定要求24小時內火化又不承認；決定不顧防疫規範脫口罩喝紅酒引吭高歌。

詹為元指出，雖然陳時中霸氣的喊「責任來我就扛」、「3+11會議記錄我負責」，很不幸的是會議紀錄至今都沒公布，就這樣被他們搞迷糊仗給呼嚨過去了。疫情也沒有趨緩，每天確診跟死亡人數還是這麼多，但因為陳時中來不及了，火車不但開走了，就連高鐵都快搭不到了，所以趕緊對外宣布台灣疫情和緩，所以他可以高高興興地去選台北市長了，拋棄全國人民的責任，跑去扛起台北市民的責任，但殊不知全國沒防好，台北市民跟著一起遭殃。政治決定疫情，陳時中眼中只有自己選舉的私利，陳時中只對自己負責。


 

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎「撞車後起火」有如保羅沃克！　關鍵5秒＋好心人＝生死兩
中信金總經理吳一揆辭職！　陳佳文接任
林志穎特斯拉燒成廢鐵！拖吊又二度起火　封路5小時終搶通
安倍國葬9／27舉行　台灣最多3人出席
義務役裝甲兵殉職　相驗死因「胸腔破裂、出血過多」
「東區大媽」又來了！狂嗑34盤迴轉壽司　兩手一攤拒付錢
「路邊見火燒車，敢救人嗎？」　網答案一面倒：穎神遇到貴人
16歲少年獨駕飛機降落松山機場　穿台灣國旗T恤
林志穎撞車「救護車正好經過」　再獲路人勇拉出車…幸運擦身死神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨籲蔡政府協調「旅平險」

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

王浩宇自曝有人勸進「別讓給張博洋」　思考一關鍵：他還是很有機會

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

批《數位中介服務法》意圖讓「1450檯面化」　蔡壁如：勿網軍治國

王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

被邊緣化？黃珊珊：把事情做好不去搞這些策略操作

北市選戰採「韓國瑜戰法」？　蔣萬安：各方建議都會參考

蔡英文喊「開始走向正常生活」　脫口罩還要再等等

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

實測不同地點烘手機！3天後「滿滿細菌」超嚇人

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨籲蔡政府協調「旅平險」

拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

王浩宇自曝有人勸進「別讓給張博洋」　思考一關鍵：他還是很有機會

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

批《數位中介服務法》意圖讓「1450檯面化」　蔡壁如：勿網軍治國

王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

被邊緣化？黃珊珊：把事情做好不去搞這些策略操作

北市選戰採「韓國瑜戰法」？　蔣萬安：各方建議都會參考

蔡英文喊「開始走向正常生活」　脫口罩還要再等等

睽違27年！《心之谷》真人版10月重返大螢幕…預告重現經典場景

BA.5絕非輕症！日本醫師曝恐怖數字　1個月內重症飆升至5.6倍

辛元旭側腹拉傷、于森旭又確診　悍將緊急叫上董子恩

【廣編】敦化南路最璀璨的一刻　「亞昕敦南」正式公開

坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨籲蔡政府協調「旅平險」

半導體「庫存過剩」產業陷低迷　分析師：將持續到年底

中信金總經理吳一揆辭職　陳佳文接任！

解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業　平均年齡23歲受訓僅需3年

7月已444人熱傷害！比去年整月還多　7類人高危險「肥胖也上榜」

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

快訊／竹科管理局公文曝光！林智堅未向竹科申請授權

焦糖哥哥關閉「萬人挺英社團」　網：被切割了

陳時中7金句　從人與人連結到吞疫苗

預言2022選戰1情況　他：民進黨事情就大條了

「不連任才要宣布！」　侯友宜笑稱：不懂政治也沒興趣

直擊／如影隨形？「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文指示全力釐清事故原因

24歲二兵殉職　徐衍璞進駐八軍團調查檢討

藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

陳時中說小孩才講智商？　柯文哲：不理你

最強帶貨員出動！蔡英文熬不住酷暑　跑行程揪陳其邁買手搖飲

更多熱門

相關新聞

北市選戰採「韓國瑜戰法」？蔣萬安：各方建議都會參考

北市選戰採「韓國瑜戰法」？蔣萬安：各方建議都會參考

台北市長選舉「三腳督」成形，退役少將于北辰日前建議國民黨台北市長參選人蔣萬安，改採前高雄市長韓國瑜戰法，不只能引起很大話題，韓粉也會認為儒子可教，認為蔣萬安沒有那麼像公子哥。對此，蔣萬安回應，選情持續變動，會適時調整，但他走訪基層的腳步不會停歇。

頻為選戰隔空互嗆　黃珊珊、蔣萬安今同台互動曝光

頻為選戰隔空互嗆　黃珊珊、蔣萬安今同台互動曝光

陳時中稱中央第一時間協助防疫　黃珊珊駁：北市自主應變比較多

陳時中稱中央第一時間協助防疫　黃珊珊駁：北市自主應變比較多

5成民眾不滿陳時中防疫表現　6成不信每日確診、死亡數

5成民眾不滿陳時中防疫表現　6成不信每日確診、死亡數

王世堅狠批寵物政策！　蔣萬安回擊：北市犬貓達23萬「議員要跟上時代」

王世堅狠批寵物政策！　蔣萬安回擊：北市犬貓達23萬「議員要跟上時代」

關鍵字：

王世堅蔣萬安詹為元陳時中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

林志穎車禍「傳粉碎性骨折」　林口長庚最新說明：太太已在醫院陪伴

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面