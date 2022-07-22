王世堅嗆蔣萬安「三不軟男」！　詹為元反擊：陳時中才是「3亂1不」

▲詹為元嗆陳時中是「三亂一不」，亂得罪、亂犯錯、亂做決定、不負責任。（圖／記者呂晏慈攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨籍台北市議員王世堅日前批評，國民黨台北市長參選人蔣萬安是「三不軟男」，不得罪、不犯錯、不決定。對此，台北市議員參選人詹為元回擊，民進黨提名的陳時中才是「三亂一不」，亂得罪、亂犯錯、亂做決定、不負責任。

縣市長選舉年底即將登場，對於台北市長選戰，王世堅狠批蔣萬安是「三不軟男」，不得罪、不犯錯、不決定，而且硬底子事情不做，只會挑軟柿子吃。

詹為元則在臉書上表示，王世堅總愛說蔣萬安是三不軟男，雖然王世堅是扶龍王，被他盯上跟罵的最後發展都不錯，但錯誤的貼標籤還是要出來糾正一下。如果蔣萬安叫「三不」的話，那他回送王世堅，陳時中是「三亂一不」，亂得罪、亂犯錯、亂做決定、不負責任。

詹為元說明，所謂的「亂得罪」，陳時中講政務官是「自由業」得罪那些被他卡住不能當指揮官的人；講個「趕不上火車就搭高鐵」得罪了心心念念台北市的林佳龍；講個「1922是外包單位」得罪那些整天狂打1922卻發現完全沒屁用的人；陳時中的次長講個「萬華是疫情破口」，也不見陳時中立即糾正還放任這樣的言論到處流傳，得罪了整個萬華的人；講個「自主應變」得罪了全台灣人。

對於「亂犯錯」，詹為元說，口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥物、醫療量能，所有的超前部署到最後都是亡羊補牢，要不是陳時中擔任指揮官時錯誤的決定，怎麼總是到事情一發不可收拾的時候才趕緊解決問題？

至於「亂做決定」，詹為元表示，陳時中決定不顧一切的挺高端；決定讓小吃店來進口快篩試劑；決定用盡全力挺范雲的3+11錯誤政策；決定要求24小時內火化又不承認；決定不顧防疫規範脫口罩喝紅酒引吭高歌。



詹為元指出，雖然陳時中霸氣的喊「責任來我就扛」、「3+11會議記錄我負責」，很不幸的是會議紀錄至今都沒公布，就這樣被他們搞迷糊仗給呼嚨過去了。疫情也沒有趨緩，每天確診跟死亡人數還是這麼多，但因為陳時中來不及了，火車不但開走了，就連高鐵都快搭不到了，所以趕緊對外宣布台灣疫情和緩，所以他可以高高興興地去選台北市長了，拋棄全國人民的責任，跑去扛起台北市民的責任，但殊不知全國沒防好，台北市民跟著一起遭殃。政治決定疫情，陳時中眼中只有自己選舉的私利，陳時中只對自己負責。



