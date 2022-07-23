陳時中最新形象照曝光　總幹事吳思瑤透露有「這故事」

▲陳時中最新形象照曝光。（圖／翻攝自陳時中臉書粉絲專頁）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨台北市長參選人陳時中近日展開各區廟宇參香行程，明（24日）將舉行《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》新書發表會。陳時中今（23日）更換Facebook、Instagram、Line等社群平台大頭貼，全新形象照曝光，引發網友留言、按讚表達支持，短短5分鐘就超過4千人按讚，也有不少支持者喊「帥」。

陳時中日前成立臉書粉絲專頁，吸引超過15萬人追蹤，不過日前他在臉書不斷用第三人稱「陳時中」稱呼自己， 引來不少網友、支持者疑惑聲浪，陳時中則錄製影片解釋，他是只用臉書11天的菜鳥，以前從來沒用過臉書。

陳時中昨天受訪時也說，過去當政務官，雖然衛福部有專門的粉絲專頁，但沒有經營個人臉書的經驗，「我會快速學習滾動式檢討，跟市民有更好溝通」。

對於陳時中全新形象照，陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤受訪透露，「台北大叔」形象是陳時中的特殊魅力，陳就是一個大家在真實生活都會遇到的「大叔」，真實、真誠也是「阿中模式」的核心概念之一，因此她也特別提醒形象照不需要過度修圖，近期競選團隊在看形象照照片時，她近距離看到陳時中沒有修飾的皮膚的照片，還被嚇了一大跳。