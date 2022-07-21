柯志恩解隔後初登板！點評陳其邁是「冰暖男」　打70分原因曝

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

解隔離後初登板！國民黨高雄市長候選人柯志恩今（21）日接受媒體聯訪，她點評陳其邁是「冰暖男」，原因是她曾跟陳一起在立法院同事過，但他當內政委員會召委主持會議時，沒人會把他跟暖男這兩個字放在一起。她也幫陳打分數70分，坦言陳確實在這兩年做得很勤奮，可是還有很多發揮空間，這個分數不錯，大家都有進步空間。

柯志恩日前確診，近期結束7天隔離，還要持續7天自主管理。她今天受訪表示，現在還在自主隔離，沒辦法公開跑行程，自己的確很心急，希望可以趕快面對高雄市民，可惜身體出了狀況，不過她會匍匐前進，在符合防疫規定情況下進行拜訪地方人士的行程。

▲柯志恩點評陳其邁是冰暖男，自曝給他打70分原因。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

至於為何點評陳其邁是「冰暖男」原因，柯志恩先是大笑說「你們覺得他溫暖嗎？」隨後表示，自己曾跟陳其邁在立法院同事過，可以說陳其邁對很多事情是很堅持、認真，可是他在當內政委員會召委主持會議的時候，沒人會把他跟暖男這兩個字放在一起，你們若有接觸就知道，當然這只是自己個人感受而已。

而為何給陳其邁打70分，柯志恩坦言，他的確在這兩年做得很勤奮，可是就自己的觀察來說，高雄有很多建設，但是高雄更需要更軟性、更細緻的層面，還有讓人民有感的部分，這不是只有強調建設，應該有更多貼近人心的作法跟想法。

柯志恩說，她個人認為陳其邁還有很多發揮空間，70分是研究所當中及格分數，「這個分數不錯，大家都有進步空間。」

至於先前接受媒體快問快答時，柯志恩回答若陳其邁生日會送他自己的「新政白皮書」，卻遭到綠營酸說，市長的生日是12月23號，難不成要等到落選才送嗎？對此，她無奈表示，根本不知道市長生日是幾號，就是突然想到而已，這也就是快問快答的機智反應罷了。