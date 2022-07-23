敲定了！立陶宛駐台辦事處9/12開館　可能設點位置曝光

▲立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）。（圖／翻攝自外交部直播）

文／中央社

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）接受立陶宛媒體採訪時表示，立陶宛已決定在9月12日開設駐台灣辦事處。

據外國駐台圈人士透露，立陶宛駐台辦事處可能會設於眾多駐台辦事處落腳的台北世界貿易中心國貿大樓，此處位於台北市中心信義區商業樞紐、交通便利，包括斯洛伐克、義大利、韓國等10多個國家都選擇在此設處。

立陶宛媒體波羅的海時報（The Baltic Times）22日報導指出，正在立陶宛訪問的台灣立法院長游錫堃表示，擬邀請立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Cmilyte-Nielsen）出席立陶宛駐台辦事處的開幕典禮。

報導指出，游錫堃本週四會晤了希米利特，週五會晤立陶宛國會副議長與其他國會委員會成員。

希米利特曾多次表達挺台立場，今年1月，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示立陶宛同意台灣以「台灣」名義設立代表處是一個錯誤，希米利特旋即表達不同立場，並質疑瑙塞達為何等到北京向立陶宛施加強大壓力後才對政府決策提出批評。